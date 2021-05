Delivery: le polpette Ikea arrivano a casa grazie a Glovo

Da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus non siete più andati all’Ikea? Siete in crisi d’astinenza da polpette Ikea? Non temete: adesso Ikea si affida al food delivery di Glovo per portarvi le specialità della cucina svedese direttamente a casa. Ma attenzione: l’iniziativa è valida fino a fine agosto.

Infatti fino al 31 agosto, grazie a una collaborazione fra Ikea Italia e Glovo Italia, ecco che le polpette e altri piatti svedesi verranno consegnati a domicilio. Anche se c’è da dire che questo accadrà solamente in sei città italiane, più precisamene a:

Milano (Ikea di Corsico e Carugate)

Roma (Ikea di Anagnina e Porta di Roma)

Firenze

Brescia

Bari

Padova

Andando a vedere più nel dettaglio, si potranno ordinare a casa sia i piatti caldi (quelli preparati nel Ristorante e nel Bistro), sia i piatti già confezionati in vendita nella Bottega Svedese. Fra di essi abbiamo:

polpette (anche le VegeTali e Quali)

medaglione di verdure

salmone

hot dog (anche quello vegetariano)

dolci svedesi

salse

confetture

dolci

biscotti

bevande

Katya Maffeo, Country Food Manager di Ikea Italia, ha dichiarato che l’azienda sta lavorando per mantere la promessa fatta, cioè quella di rimanere sempre vicini agli italiani. Per questo hanno deciso di rendere maggiormente accessibili i prodotti dell’area food, il tutto grazie alla collaborazione con Glovo. Soddisfazione, ovviamente, c’è anche da parte di Glovo che, grazie ai prodotti alimentari Ikea, amplia ulteriormente la propria offerta.

Ricordiamo, poi, che Ikea aveva già portato in precedenza le sue polpette sull’app anti-spreco Too Good To Go.