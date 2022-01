Delivery, l’Europa investe 50 milioni nei robot per le consegne

La Banca europea per gli investimenti ha annunciato di aver investito 50 milioni di euro in una start up che produce robot per il delivery.

di Luca Venturino 26 Gennaio 2022

La Banca europea per gli investimenti ha deciso di investire 50 milioni di euro in Starship Technologies, una start up basata in San Fransisco specializzata nella produzione di robot autonomi in grado di consegnare cibo e altri beni, rivoluzionando così il settore del delivery.

Se il nome non vi è nuovo, non vi sorprende: qualche mese fa vi raccontammo di come l’utilizzo degli stessi robot fece risparmiare agli abitanti di Milton Keynes, una piccola cittadina del Regno Unito, circa 280 mila viaggi in automobile. L’investimento europeo contribuirà all’introduzione delle macchina anche nel resto del Vecchio Continente, migliorando l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione, e rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile.

Chiaro, non tutto è rose e fiori: si tratta a tutti gli effetti dell’introduzione di una nuova tecnologia su ruote che potrebbe faticare nelle strade più strette dei centri storici delle grandi città europee. Il vice presidente della Banca europea per gli investimenti, Thomas Östros, commenta l’iniziativa con grande ottimismo: “I veicoli elettrici di tutte le forme e dimensioni faranno parte del nostro futuro e possono essere una parte fondamentale nel puzzle del trasporto sostenibile”.