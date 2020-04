Delivery, Luigi De Magistris: “Vincenzo De Luca non sa nemmeno come si fa il lievito”

Continua la battaglia per il delivery fra Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Questa volta De Magistris a Mattino 5 ha dichiarato che De Luca non sa nemmeno come si fa il lievito.

Intendiamoci, non è che De Magistris abbia voluto parlare esplicitamente delle abilità culinarie di De Luca. Si tratta sempre di una sciabolata nei confronti della coerenza delle ordinanze emesse dalla Campania per quanto riguarda il food delivery e il take away.

A Mattino 5, De Magistris ha dichiarato che De Luca, tramite le sue ordinanze, non sa nemmeno come si fa il lievito: le ordinanze prevedono che le pizzerie debbano stare aperte solo poche ore, ma è chiaro che De Luca non sappia quanto tempo ci vuole per fare la pizza.

Se è vero che da oggi anche in Campania è permessa la consegna del cibo a domicilio, è anche vero che molti ristoratori hanno preferito non aprire. Fra i motivi c’è anche la non semplice attuazione delle norme per la riapertura che prevedono le ordinanze locali e che, come sottolineato dall’intervento di De Magistris, a volte sembrano non tener conto dell’effettivo lavoro che c’è dietro un determinato locale.

De Magistris è stato lapidario: “E’ un manicomio”. Secondo il sindaco bisogna che tutti capiscano il prima possibile che si tratta di una sfida complicata: bisogna unirsi veramente e dare forza al Governo, altrimenti ai sindaci non rimarrà che chiudere i trasporti.