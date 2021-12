Delivery, negli USA 7-Eleven lancia il primo servizio autonomo

di Luca Venturino 6 Dicembre 2021

Dalla collaborazione tra 7-Eleven e Nuro, startup tecnologica volta alla ricerca in ambito di consegna autonoma, ecco arrivare l’annuncio del primo programma di servizio di delivery autonomo a Mountain View, in California.

L’implementazione di questa tecnologia avverrà sia sul robot R2, furgoncino di proprietà di Nuro, che su Toyota Prius appropriatamente equipaggiate con gli hardware e i software necessari al corretto funzionamento. A rigor del vero, tuttavia, occorre segnalare che nelle fasi iniziali del progetto sulla Prius ci sarà anche un essere umano (in carne e ossa eh) che si occuperà di monitorare il funzionamento della tecnologia in modo da garantire un’esperienza ottimale. I fortunati collaudatori non dovranno nemmeno scendere dalla macchina per effettuare le consegne ai clienti: l’obiettivo, dopotutto, è che il delivery sia il più possibile “human free”.

A proposito di clienti: gli abitanti della zona di Mountain View potranno provare il servizio effettuando un ordine dall’app 7-Eleven 7NOW spuntando l’apposita opzione per la consegna autonoma. Il loro acquisto verrà poi consegnato entro trenta minuti dalla famosa Prius di cui sopra, con a bordo il prigionier- vogliamo dire, il collaudatore. Scherzi a parte, quello del delivery autonomo è un settore in grande espansione e che, se implementato correttamente, potrebbe essere un valido alleato nella tutela dell’ambiente.