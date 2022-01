Delivery: nel 2021 i piatti vegetariani sono cresciuti del 71%, dice Glovo

di Luca Venturino 31 Gennaio 2022

Il mondo mangia sempre più green, e non si tratta dell’effetto transitorio e modaiolo di Veganuary, bensì di un trend sempre più affermato: stando al Delivery Report 2021 di Glovo, una delle aziende leader del settore, gli ordini riguardanti piatti vegetariani sono incrementati, a livello mondiale, del 71% rispetto al 2020.

In (forte) crescita anche la necessità di concedersi qualche coccola speciale: la haute cuisine cresce con un aumento degli ordini dal 350% tra ristoranti stellati e premium; mentre la domenica è stata individuata come giornata in cui sono più numerosi gli ordini riguardanti pasticcini, dolciumi e gelati. Dopotutto, quando si è spaparanzati sul divano dopo una lunga settimana, è bello e giusto viziare un po’ il palato. I piatti più richiesti in assoluto, però, rimangono pizza, hamburger e pollo, con la cucina italiane che siede sul podio e seguita a ruota da quella giapponese e cinese.

Cresce anche il comparto della spesa con un +63% per gli ordini a livello mondiale, e uno stupefacente +400% nel nostro Stivale, dove la cosiddetta spesa emergenziale è sempre più comune: acqua, cubetti di ghiaccio e banane emergono come gli ingredienti immancabili della spesa dell’ultimo minuto.