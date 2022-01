Veganuary, che cos’è e come partecipare

di Luca Venturino 6 Gennaio 2022

Se avete letto alcune delle nostre news più recenti circa il lancio di nuovi prodotti vegani, come la pizza con il salamino piccante di Domino’s, allora probabilmente vi sarà capitato di incappare nel termine Veganuary. Ma di cosa si tratta esattamente?

Veganuary è, in primis, un’organizzazione non a scopo di lucro che ha sede nel Regno Unito. I più arguti avranno notato che il nome è letteralmente formato dalle parole “vegan” e “january”, e non è certo un caso: ogni anno, infatti, l’organizzazione sfida chiunque voglia mettersi alla prova a seguire una dieta vegana per l’intero mese di gennaio. L’obiettivo è quello di promuovere abitudini salutari e amiche dell’ambiente, cogliendo l’occasione dell’anno nuovo per provare un qualcosa di diverso dal solito. Chiaramente, se partecipando scopriste che questo tipo di dieta fa per voi, nulla vi vieta di continuare a seguirla anche per il resto dell’anno.

La sfida fu lanciata per la prima volta nel 2014, e da allora è cresciuta esponenzialmente in popolarità, tanto che nell’edizione dello scorso anno ha partecipato anche Paul McCartney, accompagnato da più di 500 mila iscritti complessivi; mentre un paio di anni fa perfino l’attore di Joker e de Il Gladiatore Joaquin Phoenix ha appoggiato la causa.

Chiaro, siamo perfettamente consci che la dieta vegana potrebbe non fare al caso di tutti. Per chi non lo sapesse, prevede l’esclusione di qualsiasi tipo carne, pesce, latte e derivati, uova e qualsiasi altro tipo di derivazione animale. Si tratta, tuttavia, di una delle diete con meno impatto sull’ambiente, e può anche vantare un consumo medio di zuccheri e grassi piuttosto basso, rendendola molto salutare. Se però l’idea di abbandonare di punto in bianco ogni prodotto derivato da animali è un po’ minacciosa, potreste comunque provare a prendere prima confidenza con una dieta vegetariana (che esclude solamente carne e pesce) e poi fare il grande passo. Dai, per questa volta i giudici di Veganuary chiuderanno un occhio e non sarete squalificati.

Per partecipare potete registrarsi direttamente dal sito dell’organizzazione, in modo da ricevere un libro di cucina elettronico con ricette deliziose, consigli per la nutrizione ed e-mail giornaliere che offrono incoraggiamento e supporto, oltre a consigli per la spesa. Se invece preferite partecipare senza esservi registrati, siete liberi di farlo: per voi coraggiosi, però, nessun consiglio!