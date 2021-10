Deutsche Invest Capital Solutions acquisisce la maggioranza di Pinsalab, azienda di pinse artigianali

di Manuela 4 Ottobre 2021

Ancora passaggi di proprietà: Deutsche Invest Capital Solutions ha acquisito la maggioranza di Pinsalab, azienda nota per le pinse artigianali.

Deutsche Invest Capital Solutions è un fondo di private equity di proprietà della Deutsche Invest Capital Partners (DICP). Il fondo ha acquisito la quota di maggioranza di Pinsalab, più precisamente il 75%. Con questo cambio societario, si registra l’uscita dei soci Claudio Campani, Gianluca Ghiaroni e Cristian Lin.

In Pinsalab rimangono il CEO Fabio Grillo e il Direttore commerciale Mauro Dalle Vacche. Accanto a loro arriverà anche Robert Lehner, Chief Business Development International.

Pinsalab è un’azienda nata nel 2017: produce pinsa di alta qualità artigianale, leader nel mercato per quanto riguarda la categoria Pinsa nella GDO (ha il 30,6% delle quote di mercato). Inoltre la pinsa è una delle referenza del mondo bakery in più rapida crescita, grazie anche al basso contenuto di glutine (a causa del mix di farine composto di frumento, riso e soia) e all’alta digeribilità.

Nel 2020 Pinsalab ha registrato un fatturato di 4.892.000 euro. Inoltre dal 2017 ad oggi il numero di dipendenti è salito da 17 a 100.

Fabio Grillo, CEO di Pinsalav, ha spiegato che l’ingresso di Deutsche Invest Capital Solutions permetterà all’azienda di supportare i suoi piani di espansione internazionale, rafforzando la squadra manageriale e aumentando le capacità produttive. Infatti fra poco verrà inaugurato a Reggio Emilia un nuovo stabilimento produttivo. E garantisce che la qualità dei prodotti premium, sia per la GDO che per il canale Ho.Re.Ca. rimarrà inalterata.

Dal canto suo Rüdiger Schmid-Kühnhöfer, Managing Partner di Deutsche Invest Capital Solutions, ha spiegato che Pinsalab fa parte del mercato dei prodotti da forno grazie a una referenza dall’alto valore, di qualità e molto versatile. Sono lieti di unirsi a questa partnership per rafforzare la sua posizione e garantirne l’espansione all’estero.

