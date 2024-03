Di Pizza, la selezione delle migliori pizzerie d’Italia, parte il 25 marzo da Milano

Chiamatela selezione, ma non classifica: Di Pizza, il format a tappe che punta a restituire un ritratto delle pizzerie dello Stivale, torna a pieno regime. Saranno quattordici in tutto – i Magnifici 7+7 – le pizzerie selezionate (e badate bene: di occasioni per mangiare una buona fetta di pizza se ne contano molto di più, ma semplicemente non ci piacciono i papiri infiniti), che verranno poi premiate in un evento dal vivo e successivamente inserite in una guida che troverete tra le pagine di Dissapore e di Garage Pizza.

Il tour Di Pizza prenderà il via da Milano per poi allargarsi in altre quattro province da nord a sud e continuare nel prossimo anno seguendo la stessa formula: l’obiettivo, come accennato nelle righe precedenti, è quello di fotografare al meglio lo stato del lievitato discoidale per eccellenza in Italia. Un piccolo spoiler: vero che siamo concentrati su ciò che succede al di qua delle Alpi, ma non sono da escludere capatine all’estero (d’altronde nelle ultime puntate siamo stati in quel di Tokyo, no?).

Di Pizza torna a pieno regime: tutti i dettagli

Partenza a Milano, dunque: le coordinate temporali indicano 25 marzo, data in cui si terrà un evento di condivisione e networking in cui saranno premiate le quattordici pizzerie – che, è bene notarlo, saranno anche chiamate a mettere le mani in pasta per il piacere dei presenti – e segnalate le sette catene artigianali che al meglio incarnano lo spirito locale. Troppo dietro l’angolo, e l’agenda è già fitta? Niente di cui preoccuparsi: nei giorni a venire la guida completa sarà resa disponibile anche nel formato online, con tanto di resoconto dell’evento meneghino.

All’interno di questa particolare cornice si terrà per di più la Pivetti in pizzeria Challenge, un format che accompagnerà il prossimo biennio Di Pizza con l’idea di coinvolgere i pizzaioli professionisti decisi a mettersi in gioco realizzando e raccontando la loro pizza più rappresentativa. A giudicare le loro creazioni, naturalmente, ci sarà una giuria selezionata: le medaglie d’oro di ogni tappa andranno poi a sfidarsi per eleggere l’Ambassador di Molino Pivetti.

Di Pizza Milano è stato reso possibile anche e soprattutto grazie ai suoi partner ufficiali – Solania Pomodoro, Bob Robotics, Frantoi Cutrera ed Emme Distribuzione, che figureranno come parte attiva nella serata meneghina con tanto di degustazioni e presentazioni – e a quelli tecnici, ossia Kbirr e Fattoria Pagano, che si occuperanno invece di proporre ai presenti particolari abbinamenti dedicati alla pizza.