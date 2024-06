Di Pizza, la selezione delle migliori pizzerie d’Italia, racconta la Sicilia Orientale

Costruire una mappa con l’idea di selezionare, ma non classificare: Di Pizza alza la sua seconda bandierina nella Sicilia Orientale, e lo fa confermando la stessa ambizione già vista nella prima tappa in quel di Milano – restituire una fotografia quanto più puntuale dello stato-pizza delle città italiane, premiando le migliori pizzerie.

L’idea del format in questione, creato da Garage Pizza con il supporto di Dissapore, è dunque quella di prendere le distanze dai più rigidi giudizi definitivi e offrire, invece, un punto di partenza che permetta agli stessi lettori di conoscere le pizzerie che per noi meglio fotografano la città o la regione presa in esame.

Come funziona la selezione?

Il formato non cambia: la selezione è di fatto abitata dalle quattordici pizzerie – i Magnifici 7+7 – che più brillano nel contesto della Sicilia Orientale. Prima di passare alla selezione, però, potrebbe essere opportuno spendere un paio di parole per spiegare come funziona, in termini concreti, Di Pizza: nei mesi precedenti l’uscita i colleghi di Garage Pizza hanno preso in esame (in assaggio?) numerose pizzerie della zona di riferimento, mettendoci faccia, firma e spalle larghe.

Un viaggio del genere, capirete, necessita della collaborazione di un gruppo di partner come Molini Pivetti, Solania Pomodoro, Bob Robotics, Emme Distribuzione e Frantoi Cutrera; che hanno sposato lo spirito di Di Pizza e con esso la visione di una selezione in grado di slacciarsi dal tipo di prodotto utilizzato pur rimanendo ben salda alla qualità della pizza nel piatto e della pizzeria nel complesso.

Quali sono le migliori pizzerie della Sicilia Orientale?

Bando alle ciance, dunque: di seguito trovate la lista delle migliori pizzerie della Sicilia Orientale, accompagnate da alcuni punti di forza e aspetti da migliorare per ciascuna di esse.