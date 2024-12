Le 21 pizzerie della città di Napoli e della sua provincia che non potete proprio non provare: garantisce Garage Pizza.

Costruire una mappa delle pizzerie più interessanti d’Italia è impresa ardua, che necessita di tempo e tanti assaggi. Un compito perfetto per Di Pizza, il format creato da Garage Pizza (aka Antonio Fucito), col supporto di Dissapore, che vuole fotografare lo stato-pizza delle città italiane, premiando le pizzerie che si distinguono e meritano di essere messe in luce.

Per la quarta tappa la scelta è ricaduta sulla provincia di Napoli, indubbiamente tra le più vocate in termini di offerta e al contempo non strettamente legata alla tradizione come invece il cuore della città partenopea. Il risultato è stato quello di aver individuato ben ventuno pizzerie che meglio rappresentano questa provincia, in grado di riportare in auge ricette antiche o proporre tipologie di impasti e abbinamenti che sono figli di una grande vena creativa.

Come sempre non si tratta di una classifica, ma di una selezione frutto di una prova nei mesi precedenti l’evento di premiazione, che si è tenuto presso la pizzeria “Da Nino Pannella” ad Acerra. Tutte le pizzerie sullo stesso piano, tutte che meritano una visita perché rappresentano il meglio ad oggi offerto secondo la redazione di Garage Pizza. Tale percorso è reso possibile anche dal supporto di Molini Pivetti, Solania Pomodoro, Bob Robotics, Emme Distribuzione, Frantoi Cutrera e Radoff; Partner che hanno sposato appieno lo spirito di Di Pizza, una selezione scevra dal tipo di prodotto utilizzato ma improntata unicamente sulla qualità della pizza nel piatto e della pizzeria nel complesso.

Le migliori pizzerie della provincia di Napoli secondo Di Pizza

A seguire trovate la lista delle pizzerie imperdibili della provincia di Napoli, accompagnate da alcuni punti di forza e aspetti da migliorare per ciascuna di esse.

Capri Blu Piza & Bistroit – Corso Umberto I 221, Torre Annunziata

(+) Offerta ampia e variegata

(+) Atmosfera e accoglienza

(-) Manca un po’ di spinta nel sapore di alcune pizze

Casa Caponi – Corso Umberto I, 215 Podere Fusco, Torre Annunziata

(+) Abbinamenti equilibrati e interessanti

(+) Impasto ben lavorato

(-) Servizio e tempi di attesa a fortune alterne

Casa Giglio Pizze d’Autore – Via Madonnella, 14, Acerra

(+) Pizze saporite e generose negli abbinamenti

(+) Qualità degli impasti

(-) L’offerta complessiva potrebbe essere più varia

Ciro Savarese, Anema e Pizza – Via Napoli 208 – Arzano

(+) Ricerca e equilibrio negli abbinamenti

(+) Offerta piuttosto variegata

(-) Cottura non sempre uniforme

Diametro 3.0 – Traversa Via Michelangelo, 9/11, Casoria

(+) Pizze dal gran equilibrio e sapore

(+) Impasti di livello

(-) Fritti e proposta alcolica un gradino sotto al resto

Gaetano Paolella Pizzeria – Corso della Resistenza, 187, Acerra

(+) Impasto ben lavorato

(+) Abbinamenti saporiti

(-) Servizio migliorabile

Hobo Food Explorer – Via Giacomo Matteotti 2/4, Brusciano

(+) Menu ben centrato nelle proposte

(+) Impasto e abbinamenti saporiti

(-) Qualche problemino nel servizio e tempi di attesa

I Caporale – Via Nazionale Delle Puglie, 83, Casalnuovo di Napoli

(+) Pizza “schietta” e saporita

(+) Identità negli abbinamenti e nella proposta complessiva

(-) Cotture non sempre uniformi

I Vesuviani – Via Madonnelle 65, Castello di Cisterna

(+) Offerta molto ampia

(+) Diversi abbinamenti più che soddisfacenti

(-) Un po’ di confusione e caos nella proposta complessiva e nel servizio

La Bottega Bruner – Viale I Maggio, Cardito

(+) Impasto soffice e digeribile

(+) Diversi abbinamenti unici e interessanti

(-) Tempi di attesa e servizio con alti e bassi

La Gustosa – Via Bartolo Longo 5, Pompei

(+) Pizza saporita e gratificante

(+) Accoglienza e servizio

(-) Fritti un gradino sotto al resto

Le Parule – Via Sacerdote Cozzolino Benedetto, 71, Ercolano

(+) Pizze della tradizione declinate in chiave moderna

(+) Impasto saporito e ben lavorato

(-) Servizio con alti e bassi

PiGreco – Via Famiglietti, 6, Volla

(+) Impasto saporito e di buona consistenza

(+) Sapori bilanciati e soddisfacenti

(-) Proposte senza glutine e senza lattosio da migliorare

Pizzeria Basta – Via San Massimo, 264, Nola

(+) Tipologia di pizza dalla grande identità

(+) Locale spazioso ben refinito

(-) Il resto dell’offerta un gradino sotto a quella ottima della pizza

Pizzeria Da Nino Pannella – Via Yasser Arafat, 64, Acerra

(+) Diverse tipologie di impasti, tutti interessanti

(+) Abbinamenti di livello

(-) Menu non sempre “leggibile” nelle proposte

Pizzeria Michele Botta – Via Signorelli, 148 Melito di Napoli

(+) Impasto leggero e digeribile

(+) Abbinamenti sempre saporiti

(-) Servizio con alti e bassi, anche nei tempi di attesa

Pizzeria Jolly Gennaro Catapano – Via nuova Nola 413, Palma Campania

(+) Pizze saporite e veraci

(+) Servizio

(-) Impasto non sempre costante nella realizzazione

Pizzeria Pulcinella – Corso Vittorio Emanuele, 27, Pomigliano d’Arco

(+) Pizze belle e saporite

(+) Buon equilibrio tra pizze classiche e più elaborate

(-) Servizio non sempre puntuale

Raffaele Bonetta Pizzeria – Corso Umberto I, Pozzuoli

(+) Impasti di grande pregio

(+) Tante sperimentazioni negli abbinamenti

(-) Cottura non sempre costante

Sapureat – Via Vittorio Emanuele III, 163, Frattamaggiore

(+) Impasti di livello e saporiti

(+) Locale d’atmosfera

(-) Non tutte le proposte sono interessanti

Sustable – Via Filichito 102, Volla

(+) Pizze saporite con proposte uniche

(+) L’intero menu anche in versione senza lattosio

(-) Qualche abbinamento meno indovinato