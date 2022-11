Diageo ha acquisito il produttore di whisky Balcones Distilling

di Manuela 4 Novembre 2022

Continua lo shopping sfrenato fra grandi aziende: dopo Pedon che ha acquisito la divisione convenience food di Rickemers Reismuhle, ecco che tocca a Diageo acquisire il produttore americano di whisky single malt Balcones Distilling.

Balcones Distilling (o Balcones Distillery) è un’azienda fondata nel 2008 a Waco, in Texas: è specializzata nella produzione di un portfolio assai vario di whisky super premium e superior. Fra i suoi prodotti più noti figurano il Texas ‘1’ American Single Malt, il Lineage American Single Malt e il Baby Blue Corn Whisky.

Non si conoscono esattamente i termini della transazione in quanto non sono stati resi pubblici, ma si sa già che l’accordo è stato finanziato usando le risorse di cassa di Diageo.

Claudia Schubert, presidente di Diageo North America, ha dichiarato che sono lieti di dare il benvenuto in Diageo a Balcones Distilling. Il team di Balcones è un innovatore per quanto riguarda i whisky americani Single Malt e Texas whisky. Inoltre i loro whisky super premium plus sono del tutto complementari con il portfolio di whisky di Diageo. Questa acquisizione è perfettamente in sintonia con la loro strategia di acquisizione di marchi ad alta crescita in segmenti in cui c’è forte richiesta da parte del mercato.

Dal canto suo Greg Allen, presidente di Balcones Distilling, ha sottolineato chela sua azienda è nata con l’idea di creare qualcosa di originale e autentico proprio nel cuore del Texas. Sono orgogliosissimi di aver creato i whisky americani pluripremiati Single Malt e Texas, ma sono anche lieti di aver contribuito a dare inizio a una nuova era del whisky in Texas.