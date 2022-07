Dieta: per dimagrire quella mediterranea è migliore del digiuno intermittente, dice il ministero della Salute

A quanto pare la dieta mediterranea sarebbe preferibile al digiuno intermittente per le persone in sovrappeso od obese.

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

Coloro che soffrono di obesità o che, più semplicemente, si trovano in una condizione di sovrappeso, dovrebbero seguire un regime alimentare ipocalorico ispirato alla dieta mediterranea, che di fatto rappresenta il modello più salutare ed efficace: questa la conclusione del Tavolo tecnico per la sicurezza nutrizionale del ministero della Salute, nel corso del quale è anche stata presa in esame l’effettiva efficacia del digiuno intermittente per dimagrire.

Come anticipato in apertura, il Tavolo degli esperti ha concluso che la restrizione calorica, “ottenuta attraverso varie modalità e possibilmente con il modello mediterraneo, rappresenti il migliore approccio dietoterapeutico nel paziente sovrappeso obeso”: importante notare, tuttavia, che la pratica del digiuno intermittente non è stata del tutto bocciata. Nello studio sopracitato, infatti, si riporta che da un punto di vista metabolico si tratta di una strategia particolarmente promettente nel controllo “della sensibilità insulinica, della dislipidemia, dell’ipertensione e dell’infiammazione”. Rimane in fatto, secondo gli esperti, che di fatto c’è una significante carenza di studi a lungo termine per misurare con maggior perizia l’impatto delle varie forme di digiuno intermittente sulla salute.

“Qualsiasi modello alimentare, utilizzato in ambito medico, deve essere il più possibile personalizzato” aggiunge il Tavolo tecnico nel sottolineare l’importanza dell’abbinamento con l’attività fisica. “Ciò consente di agire sui fattori coinvolti nell’incremento della massa grassa per contrastare lo sviluppo dell’obesità e delle altre malattie cronico-degenerative”.