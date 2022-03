Proteine vegetali e dieta sana: ecco i trend del food più discussi nel 2021

di Luca Venturino 18 Marzo 2022

I macromondi delle proteine vegetali, delle diete più sane e del packaging sono i protagonisti dei trend appartenenti all’universo food che, nel 2021, hanno infervorato (nel bene o nel male) gli utenti di Twitter a livello mondiale. È quanto emerge dal report Birdseye, redatto da Twitter e Talkwalker, multinazionale che si occupa di Consumer Intelligence attraverso l’impiego di intelligenza artificiale.

Non è un segreto che, a livello globale, negli ultimi tempi ci sia stata una crescente sensibilità nei confronti delle alternative plant based alla carne: basti pensare all‘interesse manifestato dalle più grandi catene di fast food, o alle conseguenze del Veganuary nel Regno Unito. Non sorprende, dunque, che l’87,8% delle conversazioni sull’alimentazione vertessero sulle alternative proteiche. Considerando questo interesse per le tematiche più green, la prominenza del packaging nelle conversazioni online è facilmente comprensibile: i consumatori pretendono sempre più soluzioni che siano pratiche e rispettose dell’ambiente, come cannucce compostabili o commestibili, borse e contenitori riutilizzabili e ancora pellicole alimentari in materiale biologico.

Il terzo trend, che in un certo senso va mano nella mano con i due individuati finora, riguarda l’attenzione alle abitudini alimentari sane, con le conversazioni a riguardo che sono cresciute del 17% su base annua. Nello specifico, le diete più citate sono quella chetogenica, la mediterranea, la paleolitica, il veganismo e soprattutto il digiuno intermittente, il più citato in assoluto, presente nel 13,9% delle conversazioni che riguardavano il tema della sana alimentazione. A chiudere il quadro, si segnala che su base mondiale le conversazioni riguardanti la sostenibilità alimentare siano cresciute del 13% nell’ultimo anno, con il 46,5% del totale generate a partire da tweet delle generazioni più giovani, evidentemente più sensibili ai temi ambientali.