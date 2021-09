Nel nuovo cooking show di Prime Video, Dinner Club, Carlo Cracco andrà a cena con sei vip, in un viaggio alla scoperta del gusto.

di Manuela 16 Settembre 2021

Ci siamo quasi: dal 24 settembre uscirà su Prime Video il nuovo cooking show Dinner Club: chef Carlo Cracco viaggerà in giro per l’Italia, pranzando, cenando e “merendando” con sei vip.

Riassumendo molto, Dinner Club è un programma dove un gruppetto di amici e conoscenti si incontra per mangiare insieme (a metà strada fra un cooking show e una fiction on the road, dove è importante raccontare il viaggio e dove la cucina diventa filo conduttore della vicenda). Tuttavia questo gruppo di amici è composto da:

Fabio De Luigi

Luciana Littizzetto

Diego Abatantuono

Valerio Mastrandea

Sabrina Ferilli

Pierfrancesco Favino

Ad accompagnare in questo viaggio enogastronomico ciascuno di loro ci sarà Carlo Cracco. In ciascuna delle sei puntate, Carlo Cracco viaggerà con uno solo degli ospiti: si andrà ovunque e viaggiando con qualsiasi mezzo, così come riferito anche nel trailer.

Come prima cosa Cracco porterà l’amico di turno in una determinata parte d’Italia ad assaggiare piatti della tradizione realizzati sia da grandi chef che da cuoche casalinghe. Poi sarà l’amico a dover cucinare la cena per tutti gli altri, replicando il piatto mangiato e facendosi aiutare da Cracco.

Queste le location:

Delta del Po

Puglia e Basilicata

Sardegna

Cilento

Maremma

Sicilia

Ricordiamo che lo show è stato realizzato in periodo Covid, rispettando comunque tutte le normative previste (tutte le persone in scena sono state sottoposte a regolari e periodici tamponi).