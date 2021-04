Discount: la catena olandese Action debutta in Italia

Discount e supermercati-addicted: c’è una buona notizia per voi. Ha appena fatto il suo debutto anche in Italia la catena di discount olandesi di Action. I primi due negozi hanno già aperto i battenti rispettivamente a Torino e a Venzaghello, in provincia di Milano (quest’ultimo aperto dalle 8 alle 21).

Tuttavia nel corso dei prossimi mesi sono previste nuove aperture, al momento a quanto pare localizzate solamente nel Nord-Ovest. Si tratta di:

Carmagnola

Asti

Vercelli

Questo vuol dire anche che l’azienda attualmente è alla ricerca di nuovo personale.

In realtà questa catena di discount è da tempo già presente in altri paesi europei: vanta più di 1.700 locali in Olanda, Belgio, Francia, Lussemburgo, Germania, Austria, Polonia e Repubblica Ceca. E ora anche in Italia.

Con un fatturato netto nel 2019 di 5,1 miliardi di euro, considerando i punti vendita veri e propri, i centri di distribuzione e gli uffici, in Action lavorano più di 50mila persone (di cui 20 nel punto vendita di Venzaghello).

Come assortimento, troverete circa 6mila referenze suddivise in 14 categorie merceologiche:

cibo e bevande (qui ci saranno anche prodotti a Mdd, fra cui dolci, biscotti, cialde, capsule e grani caffè)

(qui ci saranno anche prodotti a Mdd, fra cui dolci, biscotti, cialde, capsule e grani caffè) articoli per animali domestici (fra cui anche cibo)

cura della casa e della persona

biancheria e articoli per la casa

articoli sportivi

cancelleria e decorazione

abbigliamento

giocattoli

prodotti multimediali

articoli per giardinaggio e fai da te

Comunque sia, questo è un momento d’oro per i discount: nel 2020 il fatturato è cresciuto parecchio.