Disney: i secchielli di popcorn di Figment mandano fuori di testa i fan

Disney lancia i secchielli di popcorn di Figment e il draghetto viola manda fuori di testa i fan: ore di coda per accaparrarseli (e eBay li mette in vendita a 200 euro).

di Manuela 18 Gennaio 2022

Si sa: quando i fan e i collezionisti si scatenano, non c’è niente che li possa fermare. Neanche stare in coda per ore pur di accaparrarsi un secchiello di popcorn di Figment della Disney. O pagare 200 dollari su eBay per averne uno.

A quanto pare il nuovo secchiello di popcorn Disney a tema Figment, ha scatenato i fan: tutto vogliono il draghetto viola, mascotte del padiglione Imagination! nel parco a tema Epco del Wal Disney World Resort.

Probabilmente gli addetti al marketing non avevano immaginato cotale frenesia: non solo alcuni fan sono stati in fila per sette ore pur di acquistarne uno (guardare il video postato su Twitter), ma qualcuno ha anche pagato 200 dollari su eBay per comprarne uno (quando il costo di vendita è di 25 dollari. Se vi stupite del prezzo, ricordatevi che il sandwich gigante ispirato ad Ant-Man costava 100 dollari!).

In case you're wondering how the Figment Popcorn Bucket situation is going, here's a look at the line during EARLY ENTRY (aka, before EPCOT officially opens)#ArtfulEPCOT pic.twitter.com/Dsk81bmN5p — BlogMickey.com (@Blog_Mickey) January 14, 2022

Venerdì scorso è iniziato l’Epcot International Festival of the Arts e i fan Disney sono arrivati ore prima dell’apertura del parco per mettersi in corda e aggiudicarsi uno di questi secchielli draconici in edizione limitata.

Come mascotte, Figment compare su diversi articoli e souvenir in vendita ad Epcot. Inoltre a lui sono dedicate due serie a fumetti a marchio Disney Kingdoms della Marvel Comics e una serie di brevi video di Epcot Educational Media destinati alle scuole.

Venerdì scorso centinaia di fan della Disney si sono messi ordinatamente in fila presso lo stand Pop Eats situato vicino all’ingresso dell’Epcot’s World Showcase. Nonostante la lunga coda, una volta che la fila ha iniziato a muoversi, ecco che i collezionisti più fortunati hanno dovuto aspettare solamente 45 minuti prima di stringere fra le mani l’agognato premio. Qualcun altro, invece, ha dovuto aspettare ore e ore.

Ah, cosa non si farebbe per un delizioso draghetto viola!