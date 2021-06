Distilleria Nardini: arriva l’aperitivo Mezzoemezzo Bitter Soda

Distilleria Nardini (che tempo fa aveva proposto il gel disinfettante per mani alla grappa) ha deciso di lanciare un nuovo aperitivo pronto da bere: si chiama Mezzoemezzo Bitter Soda ed è il diretto discendente del tradizionale Mezzoemezzo del brand veneto che da sempre fa parte dell’aperitivo classico del bassanese.

Si tratta di un ready-to-drink in formato da 20 cl e gradazione alcolica del 10% (quindi non troppo elevata). Questo Mezzoemezzo Bitter Soda vuole essere un’alternativa al solito spritz. La bottiglia ha un packaging dai colori metallizzati rosso e argentato. Inoltre il tutto è stato realizzato in maniera sostenibile: ogni singola parte della bottiglia è stata realizzata in modo da essere separata agevolmente per poter poi essere smaltita nelle giuste sedi.

Se siete interessati al gusto, si tratta di una bevanda frizzante con un retrogusto di rabarbaro e un mix di sapori agrumati e amaricanti. Giacomo Chiarion Casoni, marketing manager di Distilleria Nardin, ha spiegato che il Mezzoemezzo Bitter Soda nasce dal successo del loro liquore aperitivo Mezzoemezzo, il quale solitamente viene servito aggiungendo soda e una scorzetta di limone.

La sua versione pronta da bere, il Mezzoemezzo Bitter Soda per l’appunto, permette di aumentare le occasioni dove poter consumare l’aperitivo. Il prodotto sarà in vendita nei canali Ho.re.ca,. nella GDO e anche sullo shop online di Distilleria Nardini. Qui trovate il post di Facebook dove è stato dato l’annuncio.