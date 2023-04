Distillerie Berta lancia il nuovo amaro riserva Convento di S. Giovanni

di Luca Venturino 1 Aprile 2023

Una ricetta per la felicità scoperta quasi seicento anni fa: Distillerie Berta presenta il nuovo amaro riserva Convento di S. Giovanni, preparato secondo la ricetta originale ideata nel 1428 dai frati francescani dell’omonimo convento di Nizza Monferrato e di recente acquisito dalla famiglia Berta. Si tratta del risultato di un sapiente mix di erbe e di spezie, coltivate con cura e poi conservate nell’erbario del sopracitato convento; e nonostante – ci tocca ammetterlo – la ricetta originale sia stata leggermente ritoccata grazie all’aggiunta di erbe in infusione nel brandy Casalotto e poi rifinendo il tutto con un passaggio nel legno di botte, la sua anima è di fatto rimasta la stessa – quella di un Amaro Riserva morbido e speziato.

L’amaro Convento di San Giovanni di Distillerie Berta: tutti i dettagli e l’evento di degustazione

L‘amaro Convento di San Giovanni di Distillerie Berta è in altre parole una leggera declinazione in chiave più contemporanea di una ricetta storica: un vero e proprio tributo alla storia del Convento che culmina in un Amaro Riserva dalle caratteristiche uniche, in grado di unire a sé – e qui citiamo direttamente la nota stampa diffusa dalla storica distilleria con sede a Casalotto Mombaruzzo – “il sapore di casa delle scorze di arance amare e dolci con il profumo di terre lontane della china e della cannella”.

Ma dedichiamo qualche parola in più alla storia – ma forse sarebbe più corretto dire “alla leggenda” – che anima questo amaro riserva: come già anticipato in apertura di articolo, infatti, tutto ebbe inizio nell’ormai lontano 1428, anno in cui un gruppo di frati francescani decise di stabilire il proprio Convento di San Giovanni in quel di Nizza Monferrato, cittadina incastonata nell’attuale provincia di Asti.

Proprio qui i frati riuscirono a inventare una ricetta segreta per preparare un irresistibile infuso di erbe e spezie apparentemente in grado di donare la gioia a chiunque lo bevesse. La storia ha poi fatto il suo corso: il susseguirsi dei secoli ha portato il Convento a passare di mano in mano fino a giorni nostri, quando come accennato Distillerie Berta ha deciso di ridare vita alla sua anima con l’amaro Convento di San Giovanni.

Curiosi di assaggiare un bicchierino della leggendaria ricetta della felicità? Beh, allora vi farà piacere apprendere che sarà possibile degustare l’amaro riserva Convento di S. Giovanni in versione cocktail e aperitivo in occasione dell’evento Momento di Felicità, che si terrà venerdì 21 aprile durante il Fuorisalone presso Casa Lago, a Milano.