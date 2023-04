Distillo 2023: a Milano la seconda edizione della fiera dedicata alle micro-distillerie

di Manuela Chimera 28 Aprile 2023

Se vi trovate dalle parti di Milano, il 16 e 17 maggio fermatevi un attimo a Distillo 2023. Torna infatti l’appuntamento con la seconda edizione della fiera dedicata alle micro-distillerie e alla distillazione artigianale.

Distillo 2023: tutti alla fiera del craft distilling

In Italia si parla ancora poco di craft distilling, la distillazione artigianale. Dunque partecipare a Distillo 2023 è un buon modo per approcciare questo particolare segmento della produzione delle birre.

La fiera si terrà nello Spazio Antologico degli East End Studios, in via Mecenate e sarà ricco di seminari e approfondimenti. Tantissime le attrezzature per le micro-distillerie in mostra. Lo scopo dell’evento è quello di avvicinare sempre di più l’artigianalità alle nuove tecnologie. Inoltre la manifestazione è dedicata sia agli addetti ai lavori della filiera della distillazione, sia a chi si vuole avvicinare per la prima volta a questo mono.

La prima edizione era andata bene: l’edizione 2022 aveva visto partecipare nove produttori di alambicchi con più di 800 ingressi in due giorni. Gli amanti del settore si erano presentati in massa sia dall’Italia che da diversi Paesi europei, mentre le 12 masterclass gestite da Craft Distilling erano andate subito in sold out.

Nei diversi stand di Distillo i visitatori potranno trovare e parlare di tutto, dalle materie prime alle tecnologie di produzione, fino ad arrivare all’imbottigliamento e alla vendita. Come già fatto durante la prima edizione, anche questa volta non mancheranno conferenze e seminari tenuti dai maggiori esperti italiani e internazionali del settore.

Organizzatore della kermesse sarà Craft Distilling di Claudio Riva e Davide Terzetti. Il fenomeno del craft distilling è partito dagli Stati Uniti, ma si sta diffondendo rapidamente anche in Europa. Attualmente l’Inghilterra ha superato la Scozia per quanto riguarda il numero di distillerie, mentre in Francia sono ormai più di cento le attività aperte.

E in Italia? Le prime attività sono già state aperte. Riva e Terziotti hanno spiegato che l’interesse per la produzione di distillati premium si è rafforzato anche grazie alla capacità di questo settore di espandersi durante periodi di difficoltà. Purtroppo nel 2022 la crescita è leggermente rallentata a causa dei rincari dell’energia, ma in questi primi mesi del 2023 molti progetti che erano stati temporaneamente sospesi, hanno ripreso il loro viaggio.

Da segnalare anche la partnership fra Distillo e Spirito Autoctono di Francesco Fadda. Quest’ultimo ha sottolineato che Distillo è la risposta alle richieste che arrivano dai lettori che vogliono trasformare la loro passione in un’attività professionale. In questa edizione saranno due le attività che metteranno in luce questa collaborazione. In primo luogo verrà presentata ufficialmente la Guida 2023 con tanto di consegna dell’Ampolla d’Oro ai prodotti italiani più meritevoli.

In secondo luogo, poi, è stata creata un’area apposita riservata ai produttori che lavorano conto terzi, con la partecipazione di piccoli e medi artigiani che si sono resi disponibili a rispondere alle domande dei futuri craft distiller.