Ditta Artigianale apre a Milano: tutto quel che c’è da sapere

La notizia girava già dall’estate scorsa, ma ormai ci siamo: Ditta Artigianale, tra le più importanti torrefazioni di specialty coffee italiane, apre il suo primo punto vendita al di fuori di Firenze, inaugurando il 25 gennaio il suo locale milanese. Si troverà in corso Magenta 31, a poco passi da piazza Cadorna, e si promette di essere un locale fruibile da mattina a sera, con le proposte di alta caffetteria abbinate non solo al classico momento della colazione ma anche ad una proposta gastronomica appositamente studiata.

Cos’è Ditta Artigianale

Francesco Sanapo è il fondatore, insieme a Patrick Hoffer, presidente di Caffé Corsini, di Ditta Artigianale, ed è uno dei più vivaci animatori del mondo dello specialty coffee italiano. Originario della provincia di Lecce ma fiorentino d’adozione, da vita alla sua creatura nel 2013 con l’acquisto della prima tostatrice e l’anno dopo apre il suo primo locale fiorentino a cui negli anni se ne aggiungeranno altri quattro. Ma se nella sua Firenze è stato senza dubbio un innovatore e un pioniere, a Milano lo specialty coffee non è certo una novità, anzi. Vediamo quindi la proposta con cui Ditta Artigianale vuole conquistare il pubblico milanese.

Il locale di Milano

Nella proposta di caffetteria non possono mancare i grandi classici della casa, come le miscele MammaMia e Jump, disponibili sia in espresso che in estrazioni alternative come V60 e Aeropress, così come proposte stagionali e il golosissimo bestseller Coffeemisù, un’innovativa bevanda ispirata al tiramisù a base di espresso, servita con crema di mascarpone e biscotto.

Per l’aperitivo una lista di cocktail signature nei quali si distingue il gin, ovviamente toscano, Peter in Florence. Dolci e lievitati di ispirazione internazionale, francese e nordica, e pranzi e brunch con i classici del genere, come avocado toast, pancakes, club sandwich e croque madame.

Sanapo è entusiasta dell’avventura:: “aprire a Milano è una grande emozione per me e per il mio team. Il nostro concept si basa sull’idea di riportare il bar alla sua dimensione umana e conviviale, ispirandosi ai caffè degli anni ’50, quando questi luoghi erano punti di ritrovo per socializzare e condividere momenti di qualità. L’obiettivo principale è quello di creare un ambiente accogliente dove il caffè è al centro dell’esperienza e della narrazione, insieme a un’offerta complementare di prodotti artigianali e di altissima qualità”.

Ditta Artigianale Milano sarà aperto tutti i giorni, dalle 7:30 alle 23 in settimana e dalle 8:30 alle 23 nei weekend.