Firenze: Ditta Artigianale inaugura la sua Scuola del Caffè e apre in Canada

di Luca Venturino 27 Settembre 2021

Ditta Artigianale inaugura la sua Scuola del Caffè, all’interno della caffetteria nell’ex monastero di Sant’Ambrogio (Firenze) aperta proprio quest’estate. Il brand fiorentino vuole fondare così “il primo centro d’eccellenza in Europa dedicato alla filiera del mondo della tazzina”.

Un luogo di incontri, laboratori, workshop e degustazioni per i coffee lover, dove ci aspettiamo che i campioni del caffè allenati da Francesco Sanapo si alternino nelle dimostrazioni e insegnino ad estrarre e fare cupping.

Il 1 ottobre, giorno di inaugurazione della scuola e che non a caso coincide con l’International Coffee Day, sarà inoltre l’occasione di importanti annunci per Ditta Artigianale, che anticipa l’apertura di un nuovo punto vendita nei locali del prestigioso edificio The Harlowe a Toronto, Canada.

In una giornata di festa (aperta al pubblico e gratuita, ma solo su prenotazione, diffusa tra i locali di via Carducci, via de Neri e in via dello Sprone), tra assaggi di nuovi caffè mono piantagione e prove di latte art, brand presenterà infatti il suo nuovo piano di espansione, dall’acquisizione di nuovi partner e investitori all’apertura di altre caffetterie.

“Siamo felici di rendere sempre più esportabile la nostra idea di hospitality, dallo spirito internazionale con un raffinato tocco italiano. Questa è una grande opportunità non solo per noi ma soprattutto per l’Italia, per dimostrare e condividere l’alta qualità dello specialty coffee tricolore”, ha detto Francesco Sanapo, amministratore delegato dell’azienda.