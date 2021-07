Dl Covid: senza Green Pass non si entrerà nei ristoranti, escludendo il bancone

di Chiara Cavalleris 22 Luglio 2021

Il Green Pass (pardon, certificazione verde, come la chiama il nuovo Dl Covid) sarà obbligatorio a partire dal 5 agosto per entrare in ristoranti e bar, così come nei cinema e nei teatri. Con la curiosa eccezione per chi si siede al bancone, che potrà continuare a consumare al chiuso.

Niente di nuovo sotto il sole di questa strana estate 2021: vi abbiamo ampiamente anticipato, questo pomeriggio, l’imminente annuncio di Mario Draghi a seguito del Consiglio dei Ministri odierno. Un incentivo al vaccino, senza dubbio, che obbligherà di fatto chi non si è ancora vaccinato (e sono sempre più quelli che non lo hanno fatto per scelta) alla punturina, sempre che si voglia continuare a condurre una vita sociale nella norma.

Si potranno riaprire stadi e grandi impianti sportivi fino a metà della capienza prevista, ma allo stesso tempo si disincentivano i no vax a persistere sulla propria idea: insomma l’economia deve andare avanti, ma la salute prima di tutto. E sempre dal 5 agosto, non a caso, cambieranno i parametri per definire una zona “gialla”, tale quando le terapie intensive della Regione sono al 10% e le ospedalizzazioni al 15% e non più in base all’indice Rt. Di conseguenza, si scivola in zona arancione al 20% di terapie intensive e in zona rossa al 30%.