Dolci ispirati agli anime: da Panini Comics arriva il nuovo ricettario di dessert Oishisou!!

di Manuela 28 Settembre 2022

Se il libro di ricette di Chef Hiro ispirato agli anime anni Ottanta non vi bastava, ebbene sappiate che potrete trovare altri ricette nel nuovo ricettario di dessert Oishisou pubblicato da Panini Comics. Qui, infatti, troverete parecchie ricette di dolci ispirati agli anime.

Il volume lo trovate in vendita in libreria, fumetteria, su Panini.it e sui principali store online. Se amate gli anime e vi siete sempre chiesti come fossero i dolci che vedete mangiare, beh, qui potete trovare una prima risposta. Il titolo esatto è Oishisou!! La guida definitiva ai dolci degli anime, il che ci sta visto che la parola “oishisou” in giapponese vuole effettivamente dire “sembra delizioso”.

Nel ricettario trovano spazio più di 60 ricette di dolci e dessert tipici e caratteristici del Giappone, molti dei quali visti negli anime e nei manga più celebri. Tre le tipologie di ricette che potrete sperimentare (sperando di riuscire a trovare tutti gli ingredienti giusti):

dolci tradizionali giapponesi

piatti storici visti negli anime più famosi

ricette ispirate dall’immaginario degli anime classici

Le ricette saranno abbellite da fotografie a colori. Inoltre, accanto alle istruzioni dettagliate per riprodurre i piatti, non mancheranno storie e aneddoti sulle origini dei dolci giapponesi e sulle principali tradizioni nipponiche.