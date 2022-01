Domino’s introduce una pizza al salame vegana

Domino's ha introdotto nel suo menu plant-based una nuova pizza al salamino piccante vegana al 100 per cento.

di Luca Venturino 5 Gennaio 2022

Domino’s ha deciso di ampliare il suo menu plant-based con l’aggiunta di una pizza al salamino piccante (quello che gli americani chiamano ‘pepperoni’, per intenderci) 100% vegana: l’ideale per provare a completare la sfida di Veganuary.

La pizza Vegan PepperoNAY (questo il nome ufficiale) è realizzata con salsa di pomodoro e formaggio vegano di Domino’s, mentre il salamino piccante è stato creato su misura da The Vegetarian Butcher. Il travaglio per portare alla luce questa nuova ricetta, tuttavia, è stato piuttosto faticoso: Melanie Howe, portavoce di Domino’s Pizza, ha spiegato che l’azienda ha lavorato duramente e a lungo per trovare la combinazione giusta. E dando un’occhiata alle statistiche, che rivelano un aumento del 73% degli ordini dal menu vegano di Domino’s, si direbbe che i clienti stanno decisamente apprezzando gli sforzi.