Domino’s lancia le ordinazioni “con la mente” in stile Stranger Things

di Manuela 17 Maggio 2022

Come se ce ne fosse bisogno per Netflix di aumentare l’hype per la prossima, imminente stagione di Stranger Things! Comunque sia, nel dubbio, ecco che Domino’s e Netflix hanno messo in piedi una simpatica collaborazione per lanciare le ordinazioni di pizza “con la mente” in stile Stranger Things. Ma come funziona?

Beh, visto che immagino che nessuno di noi si chiami Eleven di secondo nome, ecco che il tutto diventa più tristemente prosaico quando si scopre che si tratta solamente di un’app con riconoscimento facciale e eye-tracking. Tramite queste tecnologie, i clienti potranno utilizzare il loro “poteri” per esplorare il laboratorio dell’Hawkins National Lab dell’Indiana, ottenere il controllo di determinati oggetti e, perché no, ordinare una pizza.

Facendo determinate espressioni facciali o muovendo la testa in un modo particolare, i clienti potranno ordinare le pizze (ovviamente per fare ciò i clienti dovranno avere un profilo Domino’s Pizza. Chi non ha un profilo può solo divertirsi a esplorare il laboratorio).

L’app è disponibile sia sull’App Store che sul Google Play Store. Il lancio di questa app è poi accompagnato da uno spot che potete vedere nel link in calce all’articolo. Qui vediamo Dustin aka Gaten Matarazzo e Lucas aka Caleb McLaughlin che si cimentano in questi ordini di pizza mentali. Inoltre esiste anche un sito web creato da Domino’s per testare tali ordini.

Ma non finisce qui. Solamente negli Stati Uniti e per un periodo di tempo limitato, da Domino’s si troveranno cartoni per pizze medie e grandi in stile anni Ottanta, proprio per omaggiare l’uscita della quarta stagione di Stranger Things prevista in anteprima il 27 maggio.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]