Domino’s lancia un uovo di Pasqua all’aglio

L'uovo di Pasqua all'aglio è efficace nel tenere a bada i vampiri? Non ci è dato saperlo, ahinoi. Però c'è la salsina in omaggio!

Ammettiamo di avere avuto il sospetto che si trattasse di un pesce d’aprile fuori tempo massimo. Una dotta e doverosa operazione di ricerca tra le viscere dell’internet, però, ha sciolto ogni dubbio: l’uovo di Pasqua al gusto aglio ed erbette esiste, ed è merito di casa Domino’s.

C’è persino chi ha già effettuato la prova d’assaggio; e – lo sottolineiamo a scanso di equivoci – non abbiamo alcuna intenzione di offrirvi un bis in lingua italiana. No, non è carenza di spirito critico: più banalmente in redazione c’è ancora chi deve riprendersi dalla Pepsi nel latte. Ma bando alle ciance, e spazio al nostro protagonista: l’uovo all’aglio.

Tutto quello che sappiamo sull’uovo aglio & erbette

È efficace nel tenere a bada i vampiri? Non è chiaro, ahinoi: dalla nostra ricerca tra i meandri internettiani pare che nessuno se lo sia chiesto (che vergogna!). Avrà successo? Non abbiamo la sfera di cristallo, ma possiamo immaginare che – per collezionismo o per sfida o, perché no, per gusto – finirà nella lista della spesa di un bel po’ di persone. C’è anche l’omonima salsa in omaggio? Non ci crederete mai: sì. Venticinque grammi, a dire il vero.

Da casa Domino’s, dove non sono nuovi a questo genere di scorribande, commentano con piena nonchalance: “La Pasqua è il momento perfetto per coccolarsi e noi volevamo dare un tocco divertente e saporito al tradizionale uovo di cioccolato” ha spiegato Izzy Gardener, manager delle Consumer Public Relations. Job Title interessante, il suo: ci chiediamo se avranno valutato l’impatto della fiatella all’aglio nel contesto delle public relations.



Il nostro protagonista sarà disponibile per l’acquisto dal 4 fino al 14 di aprile in edizione limitata, direttamente dal sito ufficiale dell’iniziativa. Da Domino’s invitano ad affrettarsi nel piazzare l’ordine, sottolineando che – trattandosi per l’appunto di edizione limitata – le uova potrebbero avere vita breve. Difficile capire se si tratta di una minaccia, di una promessa o di una via di mezzo tra le due.