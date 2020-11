Domino’s Pizza apre a Parma in un Punto Vendita IP

Buone notizie da Parma: qui aprirà i battenti Domino’s Pizza. Il nuovo locale sorgerà all’interno di un Punto Vendita IP. Si tratta di un connubio che vuole unire mobilità e ristorazione: in pratica ti fermi a fare benzina e acquisti (o chiedi la consegna a domicilio) di una pizza, il tutto in un’unica fermata.

A Parma sorgerà, dunque, la prima pizzeria di Domino’s Pizza dentro un Punto Vendita IP. Ma questo è solo l’inizio: se il progetto andrà a buon fine, una rete similare potrebbe estendersi in tutto il resto dell’Italia.

In particolare, troverete Domino’s nel Punto Vendita IP che si trova in via Emilia Est 105. Il locale occuperà una superficie di 100 mq e lo staff sarà composto da 16 persone.

Simone Alfonsi, direttore vendite di IP, parla di una collaborazione che è volta a soddisfare le esigenze sempre mutevoli dei consumatori. Lo scopo di questa partnership è quello di creare un sistema multiservizi.

Parole di soddisfazione anche da parte di Marcello Bottoli, presidente di Domino’s Pizza in Italia, il quale ha anticipato che entro fine 2020 verranno aperti altri sei nuovi ristoranti Domino’s, di cui quattro saranno in collaborazione con IP. E ribadisce che i consumatori potranno o acquistare direttamente la pizza presso le stazioni IP o scegliere il classico servizio a domicilio.