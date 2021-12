Domino’s Pizza chiede di smetterla di inviare pizze ai partecipanti di un reality

di Manuela 13 Dicembre 2021

Basta inviare pizze ai partecipanti del reality show I’m A Celebrity 2021 che si svolge al castello di Gwrych: tanto i rider non possono varcare i cancelli del maniero e le pizze non possono essere consegnate. È questo il singolare appello che Domino’s Pizza ha fatto ai fan dello spettacolo.

La catena di pizzerie Domino’s ha pubblicato una supplica sui suoi canali social: i fan di I’m A Celebrity devono smetterla di ordinare pizze per i vip impegnati nel reality.

La richiesta si è resa necessaria dopo che la filiale di Rhyl di Domino’s (città nel Galle del Nord) ha ricevuto parecchio ordini per il Gwrych Castle, tutti indirizzati ai vip che stanno partecipando allo spettacolo.

Domino’s ha spiegato che sono a conoscenza del fatto che i concorrenti, dopo tutte le prove superate, hanno bisogno di qualcosa di gustoso da mangiare, ma bisogna smettere di ordinare pizze: i fattorini non possono oltrepassare i cancelli del castello e quindi i vip non riceveranno mai quelle pizze ordinate dai loro fan tanto premurosi.

Diverso il caso, invece, della troupe di produzione: lei si che ha ricevuto e mangiato il cibo ordinato. Durante una ripresa video si sente infatti un membro della troupe che si chiede chi continui a ordinare pizza. Il tutto mentre si vede un fattorino consegnare quattro scatole di pizza indirizzate a Naughty Boy, uno dei concorrenti.

Naughty Boy è stata la quarta celebrità ad uscire dalla serie, con tanto di “massiccio ordine misterioso di pizze di Domino’s” ricevuto subito dopo l’uscita.

Domino’s ha dovuto spiegare che le pizze non arrivano mai nelle mani affamate dei concorrenti, ma al massimo in quelle della troupe: gli organizzatori dello spettacolo, infatti, per non sprecare tutte quelle pizze, le consegnano alla troupe, non ai concorrenti. Troupe che, ovviamente, ringrazia sentitamente per tutta quella pizza bonus che gli viene recapitata.

Sempre a proposito di Domino’s Pizza, ricordiamo che negli USA ultimamente stanno testando i robot per la consegna delle pizze.