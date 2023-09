Domino’s Pizza prende in giro il Chelsea contando le pizze passate dall’ultimo gol

di Luca Venturino 26 Settembre 2023

I leoni blu di Londra giocano dall’altra parte della Manica, ma l’eco delle loro gesta giunge forte e chiaro anche nel nostro caro e vecchio Stivale. Vi facciamo un piccolo sunto, per chi la fortuna di non seguire il calcio: il Chelsea, famosa e titolata squadra inglese, ha da poco chiuso una stagione da incubo per iniziarne una che pare ancora peggio. Il tutto è reso ancora più grottesco dal fatto che il club londinese ha passato l’ultimo anno a spendere svariate centinaia di milioni di euro per accaparrarsi alcuni dei migliori prospetti del club mondiale; salvo poi, come accennato, fallire miseramente là dove conta – vincere, per l’appunto, o segnare almeno qualche gol.

La crisi del Chelsea è così profonda che anche Domino’s Pizza si è unita alle prese in giro: l’account ufficiale Twitter di una delle sedi inglesi, infatti, ha scritto che “dall’ultimo gol segnato dal Chelsea sono state consegnate 852.609 pizze”. Mica male, insomma.

Domino’s Pizza sfotte il Chelsea con il conto delle tonde

Appena cinque punti in sei partite (un ritmo che lascia i leoni londinesi impantanati nella zona retrocessione quando, come accennato in apertura di articolo, la squadra è palesemente stata costruita con l’intento di occupare le primissime posizioni della classifica), cinque gol fatti e sei subiti, con una sola vittoria risalente al venticinque di agosto contro il Luton Town, neopromossa Cenerentola di questa Premier League.

LEGGI ANCHE Furto nel ristorante di Lautaro Martinez: rubato un migliaio di euro

L’ultimo gol segnato dal Chelsea risale proprio a questa partita, come avrete intuito – circa un mesetto fa. Da allora due sconfitte tra le mura di casa, contro il Nottingham Forest e più recentemente l’Aston Villa, e un pareggio per zero a zero contro il Bournemouth. Insomma, i numeri parlano chiaro: il momento è nero, lo sfottò di Domino’s Pizza è quanto mai giustificato.

Chiamatelo sfottò, chiamatelo presa in giro, chiamatelo – e questa è la versione che ci piace di più – modo per sdrammatizzare una situazione dai toni ostinatamente blues. Così, mentre dalle parti di Stamford Bridge c’è chi mette già in discussione Mauricio Pochettino, l’allenatore del Chelsea, chi già comincia a prepararsi dall’ennesima campagna acquisti da fuochi d’artificio, chi ha preso a sostenere che in fin dei conti seguire il calcio è roba da sfigati e cavernicoli e in fin dei conti non è mai stato veramente appassionato, Domino’s Pizza regala un sorriso.

Non tutti i tifosi in blu, però, l’hanno presa bene. “Che razza di farsa” ha commentato un certo Gary Robinson “l’ultima volta che ho ordinato da voi le pizze erano orribili”. Come biasimarlo? Lo sanno tutti che la pizza durante la partita è buona solo quando la propria squadra sta vincendo.