Furto nel ristorante di Lautaro Martinez: rubato un migliaio di euro

di Luca Venturino 20 Settembre 2023

Arrivare da una storica vittoria nel derby di Milano e prepararsi al debutto stagionale in Champions League contro la Real Sociedad – verrebbe da immaginare che, per quanto il lunedì sia sempre il giorno più pesante della settimana, quello di Lautaro Martinez avrebbe potuto essere piuttosto piacevole. “Avrebbe potuto”, già: purtroppo, infatti, il numero dieci dell’Inter ha iniziato la settimana con una brutta sorpresa – un piccolo gruppo di ladri ha fatto irruzione nel ristorante “Coraje”, di proprietà del calciatore e della moglie Agustina Gandolfo e aperto lo scorso anno nel pieno centro di Milano, rubando tutti i soldi che hanno trovato nel contatore di cassa del locale.

Lautaro Martinez e il furto al ristorante: tutti i dettagli del caso

Lunedì decisamente amaro, dicevamo. Fortunatamente, stando a quanto lasciato trapelare, i malintenzionati avrebbero fatto irruzione all’interno del locale nella tarda serata se non nella piena notte di domenica, trovando il ristorante di Lautaro Martinez completamente vuoto ed evitando così eventuali minacce o peggio ai dipendenti. Sono stati proprio questi ultimi, a onore del vero, ad accorgersi del furto la mattina successiva, il lunedì per l’appunto: una delle porte secondarie del ristorante era infatti stata forzata, chiaro sintomo di una intrusione non voluta.

Non pare che in ristorante in sé abbia subito particolari danni, come finestre sfondate o fatte a pezzi o mobili e altri interni danneggiati: il gruppo di ladri, dopo avere per l’appunto forzato una delle porte secondarie del locale, si è di fatto limitato a prelevare il contante trovato all’interno della cassa – un bottino ci circa un migliaio di euro, comprendente con ogni probabilità anche l’incasso della serata.

Il caso è naturalmente stato preso in esame dalle forze dell’ordine meneghine: stando a quanto lasciato trapelare dai primi rapporti, gli agenti avrebbero già preso visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e nelle zone limitrofe al ristorante di Lautaro Martinez, scoprendo che a fare irruzione sarebbero stati quattro uomini. Difficile, tuttavia, procedere immediatamente con un identikit: tutti e quattro avevano infatti il volto celato da un cappuccio o da un passamontagna.

Come abbiamo brevemente accennato in apertura di articolo Coraje – questo il nome del ristorante di Lautaro Martinez – è stato inaugurato da poco più di un anno in quel di Brera, una zona ricca e ambita del contesto cittadino milanese, situata nel pieno centro; ed è stato di fatto intestato proprio ad Agustina Gandolfo, la moglie del calciatore argentino.