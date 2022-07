Donato De Caprio, il salumiere social, non posterà più i suoi video di panini su TikTok

di Manuela 25 Luglio 2022

Dite addio ai video di panini di Donato De Caprio su TikTok: il salumiere social non potrà più postarli. E tutto perché l’azienda proprietaria del negozio ha posto il suo veto.

Il salumiere napoletano era diventato rapidamente virale su TikTok grazie ai suoi video di panini: col motto di “Con mollica o senza?”, il suo account aveva superato il milione di follower.

Il suo era un set semplice: il cellulare veniva posizionato davanti al tagliere posto sul bancone della bottega di Monti Lattari e via di video dove Donato preparava i suoi panini per merenda.

Solo che adesso Donato ha dovuto dare una brutta notizia ai suoi fan: non ci saranno più altri video realizzati all’interno del negozio. Tramite un video su TikTok, Donato ha spiegato il perché: il fatto è che la ditta I Monti Lattari gli ha comunicato che non avrebbe più dovuto girare dei video all’interno del negozio. Lui è un dipendente del negozio, quindi deve adeguarsi a ciò che l’azienda madre comanda. E prega i suoi fan di non chiedergli più né foto né video perché non ne può più fare.

Ovviamente i fan non hanno per niente gradito lo stop imposto dall’azienda: il sentimento comune è che l’azienda, al posto di ringraziarlo per la visibilità data al marchio e per averli fatti diventare famosi, abbia sbagliato a chiedergli di non fare più video.

Quindi niente più panini di Donato su TikTok. Beh, possiamo sempre consolarci (o forse no) con i frullati al muschio marino, altro trend della piattaforma.