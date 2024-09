Dopo Demi Moore lo chef Daniel Humm ha una nuova relazione da gossip

Daniel Humm è stato paparazzato? Sì e no: pare che né lui né la sua nuova fiamma abbiano fatto nulla per nascondersi.

Essere al timone dell’Eleven Madison Park, già migliore ristorante del mondo nell’ormai lontano 2017, assicura un posto pressoché sempreverde alla luce dei riflettori. A quelli del mondo gastronomico, è chiaro, ma non solo: Daniel Humm è una celebrità. E così, tra un parere sugli spaghetti al pomodoro più buoni della Grande Mela e una nuova apertura, il nostro protagonista si trova di tanto in tanto anche a occupare le pagine dedicate al gossip. Ma non pare gli dispiaccia, a dire il vero.

Stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi di Page Six Daniel Humm ha una nuova relazione: dopo l’addio a Demi Moore dopo poco meno di un anno passato insieme, lo chef è stato paparazzato con l’attrice Annabelle Dexter-Jones. E badate bene: considerando dove sono stati avvistati vien da pensare che non avessero alcuna intenzione di mantenere il riserbo.

La nuova relazione dello chef dell’Eleven Madison Park

Il palcoscenico era quello rettangolare degli US Open, opportunamente riempito da Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Vale la pena notare che si tratta della prima volta che il nostro protagonista torna a far parlare delle sue faccende di cuore dall’ultima, sopracitata storia con Moore. Che sarà cambiato?

Dexter-Jones è nota per il suo ruolo nella serie di successo della HBO “Succession” (nel ruolo della rampolla dei media Naomi Pierce) e in “American Horror Story” di Ryan Murphy, ma è anche famosa per far parte di uno dei clan culturali più importanti di New York. I suoi genitori sono Mick Jones, membro fondatore del gruppo rock Foreigner, e la designer di gioielli Ann Dexter-Jones.

Sono pochi, o pochissimi, i dettagli sulla loro relazione. Come accennato i due sarebbero stati visti in compagnia agli US Open in atteggiamenti evidentemente teneri, il che fa presagire – come già accennato – che abbiano inteso nel torneo a stelle e strisce come una buona occasione per rendere palese il loro rapporto. O meglio ancora: che non avessero alcuna riserva nel farlo.