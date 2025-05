Dopo Fulfil, Ferrero insiste con le barrette energetiche: ecco Eat Natural

Probabilmente pensando al cosiddetto segmento “better-for-you”, decisamente orientato verso consumatori attenti alla forma fisica e a scelte salutiste, il vostro primo pensiero non andrebbe verso Ferrero: d’altronde il loro prodotto di punta, la Nutella, ha sabotato gli sforzi in palestra di milioni di noi, più sensibili alle tentazioni che al deficit calorico.

Eppure da diversi anni il colosso dolciario di Alba sta mettendo in atto una strategia di diversificazione che la sta portando ad essere uno dei principali attori italiani nel settore, acquisendo importanti aziende specializzate nelle barrette energetiche: è il caso di Eat Natural, brand acquisito nel 2021 e ora presente nella grande distribuzione italiana.

Il salutismo by Ferrero

La volontà di Ferrero di entrare nel comparto del “better-for-you” non deve stupire, visto il valore solo in Italia di 262 milioni di euro, in costante crescita, con aumento del 34% nell’ultimo anno per le sole barrette a bse di frutta seca ed essiccata. Nel 2024 circa il 48% delle famiglie italiane ha comprato barrette con una frequenza media di 5 acquisti all’anno.

Ecco quindi necessità strategica di dotarsi di un marchio come Eat Natural, con quasi 30 anni di storia alle spalle, che oggi si presenta alla GDO con una gamma di 4 referenze: Eat Natural Protein, nelle versioni arachidi e cioccolato fondente extra e arachidi, mandorle e caramello salato, Eat Natural Protein Cioccolato Fondente Extra, con cioccolato fondente extra, mandorle, mirtilli rossi e cocco, ed Eat Natural Protein Mandorle e Uva Sultanina, con arachidi e albicocche, contenente il 68% di frutta secca ed essiccata, tra le più alte del mercato.

Tutta la gamma è senza glutine, fonte di fibre e realizzata senza aromi artificiali, conservanti e coloranti, con materie prime provenienti direttamente dalla filiera Ferrero, in barrette da 40 grammi.

Dopo l’acquisizione di Eat Natural ormai quattro anni fa, Ferrero non si è certo fermata lì, e per rafforzare la sua presenza nel settore BFY si è accaparrata nel 2022 l’irlandese Fulfil Nutrition, famosa per le barrette energetiche ricoperte di cioccolato, e nel 2023 si è comprata Nutrisun, azienda bavarese che sforna muesli, cereali, barrette di vario tipo, oltre a edulcoranti e dolcificanti.