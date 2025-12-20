Dopo Gucci Osteria l’Italia perde Karime López

Noi lo avevamo già detto (per primi) mesi fa: lo scorso luglio Karime López, talentuosa Head Chef di Gucci Osteria a Firenze, aveva lasciato il ristorante per ragioni personali. E proprio in queste ore arriva la notizia della prossima tappa in questo suo percorso, si spera, trapuntato di stelle. Si torna alle origini, in quel Messico che pare abbia fatto fuoco e fiamme per riportare a casa la sua prima chef stellata e per di più donna. Karime López sarà presto alla guida di Xaac, ristorante fine dining a Playa del Carmen.

Ritorno alle origini

A dare la notizia è Il Forchettiere, magazine gastronomico basato in Toscana. Se l’addio di López a Gucci Osteria era stata una doccia fredda per tutti gli addetti ai lavori, l’annuncio del prossimo step apre nuovi orizzonti. Certo, l’Italia perde una chef stellata, ormai una certezza di grande talento e personalità nel mondo del fine dining. Per non parlare di Massimo Bottura, alle prese con ristoranti che aprono, chiudono e si trasformano in mezzo mondo. Ma non si può che essere lieti di un nuovo inizio che in realtà segna anche un cerchio che si chiude: dopo aver studiato e lavorato in tre continenti, si torna a casa in Messico.

Ad attendere López c’è il Collettivo Gastronomico Xcaret, gruppo di ristoranti e art hotel in Messico che raccoglie chef, pastry chef e sommelier di levatura internazionale. Fra questi spunta Xaac, fine dining di cucina New Mexican che celebra gli ingredienti tipici e metodi ancestrali della riviera Maya in cui è immerso. Vogue Messico spiega come la scelta sia ricaduta proprio su López. “La cucina contemporanea è inscritta in sensibilità, tecnica e una voce femminile che pensa all’origine come punto di partenza. La sua incorporazione non è né casuale né simbolica, è una decisione che riflette il momento che sta vivendo la gastronomia internazionale e il compromesso di Hotel Xcaret Arte con una visione che scommette su un talento che trasforma, interroga e propone”.

A detta di Vogue dunque la scommessa su López per Xaac sembra avere buone probabilità di successo. La formazione della chef, nonché le sue origini, ne hanno modellato la visione. Che racchiude insieme biodiversità, precisione chirurgica, sapere indigeno, creatività, sostenibilità e una buona dose di coolness, eredità inevitabile per chi ha frequentato la scuola di Massimo Bottura. Nonostante il nuovo inizio oltre l’Atlantico, resta comunque un legame molto stretto qui in Italia. L’Head Chef Gucci Osteria è e resta Takahiko Kondo, ex sous chef di Osteria Francescana nonché marito di López.