Karime Lopez lascia Gucci Osteria da Massimo Bottura

Nei prossimi mesi Karime López lascerà, per ragioni personali, la guida della Gucci Osteria da Massimo Bottura a Firenze.

La notizia, contenuta in queste poche righe e confermataci dal team di Gucci Osteria in queste ore, arriva a dare una svolta all’estate gastronomica, notoriamente pigra e silenziosa.

Qualcosa, dunque, cambia in uno dei ristoranti di fine dining più cool sorti negli ultimi anni, quel primo progetto nato dalla collaborazione tra Massimo Bottura e l’ex Ceo di Gucci Marco Bizzarri, suo amico di infanzia. Un progetto che fonde alta gastronomia e moda, sorto in un palazzo meraviglioso (Palazzo della Mercanzia, sede di Palazzo Gucci), con un concept (dall’ambiente alle ceramiche, dagli spazi ai colori) vocato alla bellezza.

Tutto questo sarebbe bastato a rendere Gucci Osteria una destinazione gastronomica di tendenza, in effetti. E invece, a dare quel tocco in più, è arrivata Karime Lopez (una delle pochissime chef donne italiane stellate della sua generazione, nonché la prima chef donna messicana a riceverla), che con la sua sorprendente mano ha rapidamente dato a quel luogo un’identità che andasse oltre e che fosse diversa da quella dell’universo di Osteria Francescana. Karime – così come oggi sta facendo Jessica Rosval, altra allieva incredibilmente brava di Bottura – ci ha messo del suo davvero. Ci ha messo la sua personalità, il suo Sud America (la sua Tostada di mais viola è diventata un signature alla velocità della luce, come solo i grandi piatti sanno fare) e ci piace pensare che sia andata anche oltre alle aspettative della Maison fiorentina, e di Bottura stesso, in una sorta di favola moderna in cui una giovane chef si prende tutto il palcoscenico che merita.

A Gucci Osteria Firenze resta Takahiko Kondo, già sous-chef dell’Osteria Francescana e dal 2022 a fianco di Karime Lopez nel ristorante, a dimostrazione che se una rottura c’è stata, è avvenuta in serenità. Karime, pare, si prende dello spazio per sé, per la sua famiglia, fuori dalla cucina. E Gucci Osteria a Firenze va avanti in continuità, almeno in parte, pur senza quella mano che tanto aveva reso forte e personale la sua identità.

Karime Lopez, (ex) chef di Gucci Osteria Firenze

Sotto la leadership di Karime Lopez, dicevamo, Gucci Osteria Firenze ha raggiunto in fretta traguardi significativi, a partire dalla conquista della prima stella Michelin nel 2019, che ha consacrato Karime come la prima donna chef messicana a ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Karime ricopre il ruolo di Head Chef sin dall’apertura del ristorante, nel gennaio 2018, quando Gucci e Massimo Bottura le affidarono il progetto in Piazza della Signoria. In pochi anni ha saputo creare, insieme alla sua brigata, un’estetica culinaria innovativa che fonde influenze internazionali con eccellenze italiane, guadagnandosi la stima della critica e un seguito internazionale. Nel 2020 è stata eletta Female Chef of the Year in Italia e nel 2023 miglior chef messicana all’estero dalla National Chamber of Restaurants and Seasoned Foods. Nello stesso anno ha ricevuto anche il premio Food Art ai Best Chef Awards.

Il percorso di Karime è la somma di esperienze che attraversano il mondo. Nata a Città del Messico, compie studi d’arte a Parigi, dove resta folgorata dall’“art de vivre” delle pâtisseries e dei salon de thé, intuendo quanto il cibo potesse essere una forma d’arte.

Comincia così il suo percorso di formazione nei migliori ristoranti del mondo: al tre stelle Can Fabes con Santi Santamaria in Catalogna, al Mugaritz nei Paesi Baschi con Andoni Luis Aduriz, al Pujol di Enrique Olvera in Messico, al Ryugin di Seiji Yamamoto a Tokyo e infine al Central di Lima, dove lavora fianco a fianco DI Virgilio Martinez e Pia Leon studiando ingredienti andini e tecniche indigene.

Nel 2014 a New York conosce Takahiko Kondo, sous-chef dell’Osteria Francescana, che diventerà suo marito nel 2016 e che appunto oggi resta alla guida del ristorante di piazza della Signoria. Nel 2017 si trasferisce stabilmente in Italia, entrando così a far parte della grande famiglia della Francescana. Poi il debutto a Gucci Osteria, e l’inizio di una carriera personale più improntata sulla sua figura che le auguriamo, un giorno, di voler riprendere, partendo da qui.