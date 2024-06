Dopo il Granchio Blu, il nemico dei pescatori ora è la mucillagine: ma non è che il mare vuole dirci qualcosa?

In superficie e sui fondali, la mucillagine sta invadendo Trieste e non solo: niente tregua per i pescatori, che spiegano le specifiche difficoltà relative al nuovo ostacolo.

Il Granchio blu non è più l’unica minaccia per i nostri mari, ora c’è anche un’invasione di mucillagine: riguarda la costa adriatica, con Trieste e Muggia particolarmente colpite. Il nuovo aggressore è ben diverso dal precedente dotato di chele e una fame pantagruelica, ma è comunque un problema per i pescatori.

Confcooperative Fedagripesca annuncia lo stato di allarme e, insieme ad altre cooperative, si sta muovendo per una segnalazione ufficiale a Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura) e alle Regioni.

Il problema della mucillagine

Turisti e cittadini dell’Adriatico sono attratti da uno spettacolo a suo modo affascinante: quella distesa verdognola e densa che colora la maggior parte delle coste e delle insenature, che è frequente ma questa volta è davvero un nemico per i pescatori. La mucillagine, infatti, è ben visibile sulla superficie del mare ma arriva molto in profondità. Da Fedagripesca spiegano infatti che “quest’anno la consistenza sembra essere più importante, tanto da minacciare seriamente il regolare svolgimento delle attività di pesca. Niente stato di emergenza per ora, ma i segnali sono preoccupanti“.

Sì perché i pescatori coinvolti e in ansia non sono solamente quelli triestini, ma anche i veneti e i romagnoli. Nulla di insolito o mai visto, quindi, e nulla che solitamente il vento di Bora non spazzi via. Tuttavia le abbondanti e persistenti piogge di questa primavera e inizio estate hanno coadiuvato la formazione di mucillagine, ora spessa coltre che rende difficoltosa la pesca. Il motivo? La sostanza occlude le reti, ed essendo presente anche sul fondo (rilevata grazie alle telecamere subacquee), non permette vita facile ad alcuni organismi e ciò potrebbe tenere lontani i pesci.

I pescatori non hanno tregua

Un anno molto difficile per i pescatori. Prima il Granchio blu, predatore che ha messo a dura prova enti, professionisti e soprattutto la politica (ricorderemo molto a lungo la video ricetta di Lollobrigida con la premier Giorgia Meloni a servire il Granchio blu cotto dal cognato). L’anno scorso di questi tempi si parlava infatti di crisi sia per l’assenza di vongole (divorate dal Granchio) sia per il conseguente e vertiginoso aumento di prezzi delle stesse.

Poi, è arrivato il turno delle pale eoliche: servono, ma il Ministro Lollobrigida le osteggia per aiutare a suo dire i pescatori in difficoltà. Ora, la mucillagine. Chi pesca, quindi, sta vivendo nell’incognita e deve affrontare un problema dopo l’altro. Verrebbe da dire, tuttavia, che è lo stesso mare a non avere tregua: potrebbe essere un messaggio da non trascurare.