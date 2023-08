Francesco Lollobrigida cucina il granchio blu e Giorgia Meloni lo serve: il video è virale

di Chiara Cajelli 22 Agosto 2023

Il nostro Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida nelle scorse ore ha deciso di pubblicare un video atipico sui propri canali social: lo fa in veste di chef, e si vede lui che cucina il granchio blu davanti ai fornelli. Non si tratta, tuttavia, di una videoricetta: Lollobrigida sfrutta il video per spiegare perché è una buona idea cucinare questo predatore che sta infestando ormai da mesi le nostre acque marine.

Il granchio blu è decisamente protagonista indiscusso di questa estate 2023 – insieme al gran caldo e agli scontrini incriminati e messi alla gogna dei social network: d’altronde sta mettendo alla prova il mare e i pescatori, tra vongole e ostriche sterminate e chilometri di reti distrutte. C’è chi aveva già fatto un appello diretto al Ministro Lollobrigida e chi aveva già intuito che cucinarlo potesse essere una soluzione, insieme a quella di liberarcene in qualche modo.

Francesco Lollobrigida ai fornelli con Giorgia Meloni

Non è il primo a proporre di cucinare il granchio blu, tuttavia farsi vedere ai fornelli in prima persona con pentoloni e granchio blu a portata di acqua bollente, potrebbe essere una mossa per convincere la massa ad attuare ciò che noi sosteniamo da tempi non sospetti: debellare sì, ma forse cucinare il granchio blu è meglio. D’altronde, nel fine dining si usa già questo speciale granchio nativo degli Stati Uniti, terra dalla quale ci arriva una grande richiesta accolta egregiamente da una startup italiana tutta al femminile che lo trasforma in sugo. Non solo, è persino nata la Confraternita del granchio blu in Veneto, per proporne il consumo come mossa vincente (al posto dell’allarmismo di Luca Zaia, che ha invece chiesto lo stato di emergenza nazionale).

LEGGI ANCHE Granchio blu, il predatore alieno della laguna di Venezia sulle tavole degli stellati

Francesco Lollobrigida è in vacanza con Giorgia Meloni e, per la precisione, si fa vedere solo in procinto di cucinare il granchio blu ma di fatto non assistiamo all’atto completo. Come Luca Zaia decise di comparire in conferenza stampa portandosi appresso due esemplari di granchio blu vivo da mostrare alle telecamere, lo stesso ha deciso di fare il Ministro: pinze, granchio blu che si dimena, pentola che sobbolle sullo sfondo.

LEGGI ANCHE Granchio blu: inserirlo fra le specie commerciabili per salvare vongole e molluschi

Quanto dice Lollobrigida, che secondo i media locali era in vacanza in Albania fino a qualche giorno fa, è chiaro e conciso: “sono andato in una bella pescheria barese e ho comperato questi granchi per poterli gustare e per poterli proporre a tutti quelli che vorranno aiutarci a diminuirne la presenza nei nostri mari. Questo è il granchio blu e sta infestando le nostre acque: è un animale che ha delle grandissime proprietà ed è ottimo per la sua carne. Il modo migliore, non avendo un predatore naturale almeno nei nostri mari, è quello di spiegare come sia un ottimo nutrimento per l’essere umano“.

LEGGI ANCHE Lollobrigida e la gara a chi ce l’ha più eccellente tra Puglia e Albania

Il Ministro continua coinvolgendo chef e nutrizionisti: “questo lo fanno i nutrizionisti, questo lo fanno i nostri chef che ci hanno consigliato tante preziose ricette. Ovviamente come tutti gli animali va rispettato, ma bisogna anche tenere in considerazione che quando un animale di questa natura – che non viene dai nostri mari – si radica e si sviluppa con una riproduzione esponenziale come è avvenuto quest’anno, diventa insostenibile per il nostro ambiente. Grazie a tutti quelli che ci daranno una mano a raccoglierlo, implementando uno sviluppo e una produzione nuova, e a tutti quelli che sapranno consigliare il modo di cucinarli“.

Rimaniamo tuttavia a bocca asciutta, perché Lollobrigida il suo bel granchio blu cucinato a puntino non ce lo fa vedere. Potrebbe farne una pasta da mezzo milione di euro, come lo spot che propose mesi fa per rilanciare il nostro alimento più identificativo.