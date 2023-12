Dopo la pesca, la noce: siete pronti per il nuovo spot Esselunga?

Prima una pesca, ora la noce – alla prossima puntata speriamo di vedere l’inganno della cadrega. Il nuovo spot annunciato da Esselunga si innesta inevitabilmente sulle ceneri – ancora calde, a dire il vero – dello scorso settembre, quando l’intero Stivale, cariche governative colpevolmente comprese, si fermò per discutere di pesche, di bambini e di famiglie separate.

Un successo tale che bucò la bolla del settore impiantandosi saldamente al centro del dibattito pubblico e internettiano e ottenendo, come accennato poche righe fa, persino l’endorsement del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Naturale che Esselunga voglia inseguire le tracce di un tale successo: nella serata di oggi, lunedì 18 dicembre, andrà in onda “La noce”, il nuovo spot della catena di supermercati.

Tutto quello che sappiamo su “La noce”, il nuovo spot Esselunga

L’impianto emotivo pensato da Esselunga è naturalmente simile a quello che abbiamo già visto nella prima puntata, innestato in una tipica atmosfera natalizia. Cambiano invece gli interpreti: via la pesca e dentro la noce, tanto per cominciare; mentre al posto di una famiglia apparentemente impantanata nella logistica della separazione ci saranno due amici che si perdono per poi ritrovarsi proprio durante il periodo natalizio. I due piccoli protagonisti dello spot, Carlo e Marta, sono uniti da un’amicizia che dura da tempo e che pare essere rappresentata proprio da una noce.

Squadra vincente non cambia, in altre parole – o comunque si cambia quel tanto che basta da dare l’impressione che il nuovo giocattolo sia per l’appunto nuovo. Anche il perno tematico del nuovo spot Esselunga è lo stesso del primo: il claim “Non c’è una spesa che non sia importante”, anche quando si tratta di una piccola noce.

Lo spot, secondo quanto lasciato trapelare fino a questo momento, dovrebbe andare in onda in televisione a partire da oggi – lunedì 18 dicembre, per l’appunto – fino al giorno di Natale, tra una settimana esatta; mentre nelle sale cinematografiche e sui canali digitali continuerà a essere trasmesso fino al primo gennaio del prossimo anno.

“Con il secondo appuntamento del nostro racconto” ha spiegato Roberto Selva, Direttore Marketing e Comunicazione di Esselunga, riferendosi allo spot in questione “abbiamo voluto rappresentare una storia di amicizia che resiste al trascorrere del tempo e alla distanza e lo abbiamo fatto attraverso una noce, un frutto simbolico che ben si presta a rappresentare il concetto di cura e l’evoluzione della storia. Con l’emozione che suscita un’amicizia ritrovata desideriamo augurare a tutti buone feste”.