Dopo le marmellate, Meghan Markle continua l’avventura del food con qualcosa di più redditizio

Non fraintendeteci – bella la linea di marmellate, anche e soprattutto perché aveva innescato un piccolo derby (extra?)famigliare con i parenti rimasti a Buckingham Palace; ma l’idea di produrle utilizzando esclusivamente (o almeno così sostiene la stessa Meghan Markle) la frutta coltivata nei giardini della casa di Montecito non ci ha mai convinto. Che si fa in caso di cattiva raccolta? Due barattoli l’anno?

American Riviera Orchard – questo il nome del marchio di lifestyle, come ama defnirsi, della nostra protagonista – aveva bisogno di un qualcosa in più, di un prodotto sicuro ma abbastanza appariscente da guadagnare l’alloro della cronaca e, perché no, magari farla vedere ai parenti incoronati. La soluzione? Semplice: un rosé.

Tutto quel che c’è da sapere sul rosé di Meghan Markle

Al centro del brand, sia chiaro, rimane naturalmente la stessa Duchessa: stando a una fonte anonima citata dai colleghi del Daily Mail, Meghan Markle è da intendersi come “un faro di ispirazione, aspirazione e realizzabilità”. Che significa? L’impressione è che sia la classica e torbida insalata di parole chiave sputate dagli influencer quando devono convincere noi poveri mortali che sono proprio come noi, solo con un conto in banca che pare un numero di telefono.

Torniamo a noi, dunque: l’impressione dei tabloid d’Oltremanica è che le sopracitate marmellate altro non fossero che un tiro a salve per agitare le acque e prepararle al vero lancio che renderà American Riviera Orchard un brand pienamente redditizio (manco ce ne fosse il bisogno, per Dio): il rosé, per l’appunto.

Pensateci bene – è il prodotto perfetto. Si tratta di un percorso ben battuto, in quanto c’è già una lista pressoché infinita di celebrità che possono vantare le proprie etichette – da Cameron Diaz a George Clooney (ve lo raccontammo: tutta invidia di Pitt), Kylie Minogue (che da poco ha lanciato un nuovo Prosecco con un’azienda italiana), Francis Ford Coppola e Brad Pitt (almeno finché la questione con Angelina non trova una soluzione definitiva, beninteso).

Allo stesso tempo ha quella carica vagamente emotiva che piace tanto: la stessa Markle ha spiegato di apprezzare particolarmente il rosé perché lo associa al primo appuntamento con il principe Harry. Insomma, la pista è pronta: non ci resta che attendere la risposta di Buckingham Palace.