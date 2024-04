Meghan Markle lancia una linea di marmellate, e Buckingham Palace risponde con delle confetture

Da Guerra delle Rose a Guerra delle Marmellate è un attimo. La vicenda è tanto semplice quanto pruriginosa: Meghan Markle, moglie del principe Harry e Duchessa del Sussex, ha da poco lanciato la sua prima linea di marmellate a marchio American Riviera Orchard. I nostri lettori più attenti noteranno che non si tratta affatto della prima incursione nel mondo del food da parte della nostra protagonista, che di fatto in passato aveva a più ripreso lasciato intendere una certa passione per il settore in questione e che, più recentemente, ha svelato il prossimo lancio di un cooking show su Netflix.

Nulla di troppo strano, dunque – Meghan Markle vuole evidentemente costruirsi una identità come icona (che parlare più banalmente di influencer sembra un po’ improprio, suvvia) del lifestyle e il lancio della linea di marmellate è evidentemente tassello di un più ampio mosaico. A poco più di una settimana di distanza dal lancio in questione, però, ecco che anche Buckingham Palace debutta una nuova linea di confetture di fragole. Confetture reali, beninteso. La guerra civile è alle porte?

Meghan Markle, Buckingham Palace e la “Guerra delle Marmellate”

L’intera vicenda, com’è naturale che sia, non è ovviamente sfuggita agli occhi del mondo. C’è chi, come accennato nelle righe precedenti, sta ipotizzando un nuovo, evidente capitolo di una feroce guerra fredda tra Meghan Markle e Buckingham Palace; c’è chi ha preso a interpretare il tutto come la prova definitiva che il mondo sia di fatto finito nel 2012 e che, da allora, si stia vivendo in una simulazione e chi, più democristiano, sostiene che il lancio delle confetture del Re non sia che vittima di uno spiacevole ma involontario errore di tempismo.

L’annuncio delle confetture reali – occasione persa per chiamarle Buckingjam, diciamo noi – è avvenuto, com’è ormai consuetudine, attraverso la trafficata vetrina dei social. “La nostra conserva di fragole è prodotta utilizzando solo le bacche più pregiate” ha scritto l’account Instagram Buckingham Palace Shop nella didascalia che accompagna il video, “può essere servita in vari modi ed è sempre deliziosa”.

Ogni uomo e donna d’Oltremanica è chiamato a scegliere, in definitiva, a prendere una decisione che lo identifica come suddito o ribelle. Schierarsi con piena fedeltà sotto il vessillo della casa reale, colorando la propria colazione o il più tradizionale tè delle cinque solo ed esclusivamente con le confetture di Buckingham Palace; oppure optare per le marmellate della Duchessa del Sussex, in un eloquente ma comunque silenzioso atto di ribellione alla Corona?