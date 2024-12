Dopo l’Eleven Madison Park, finalmente New York ha un nuovo tre stelle Michelin

La Guida Michelin 2024 fa la storia in quel di New York: la Grande Mela riceve il primo ristorante tre stelle dall'ormai lontano 2012. Vediamo di che si tratta.

New York non vedeva nominare un nuovo ristorante a tre stelle Michelin dall’ormai lontano 2012, con la nomina dell’Eleven Madison Park. Erano complessivamente tre i locali della Grande Mela che occupavano il piano più alto della Guida in Rosso, creatura di Daniel Humm naturalmente compresa. Parola chiave: “erano”.

La Guida Michelin 2024 dedicata a questo particolare angolo di mondo è stata presentata nelle ultime ore presso la Glasshouse di Hell’s Kitchen, e ha premiato i ristoranti di New York, Chicago e Washington, D.C. La sorpresa più grande della serata, l’avrete intuito, è stata la nomina di un nuovo tre stelle nella Grande Mela: il Jungsik di chef Jungsik Yim.

Com’è il nuovo tre stelle di New York?

Trattasi di promozione, tanto per cominciare: dalle stelle gemelle alla tanto agognata terza. Chef Jungsik Yim aprì il suo omonimo ristorante nell’ormai lontano 2011, e nel resto ha saputo rendere la sua cucina di ispirazione nettamente coreana un perno imprescindibile del fine dining newyorkese.

Sobrio ma elegante, si legge nel rapporto degli ispettori in Rosso, con un menu degustazione dal carattere “altamente originale” ed eseguito in maniera “impeccabile ed enormemente soddisfacente”. Gwendal Poullennec, direttore della Guida Michelin, l’ha presentato così: “L’originalità e la presentazione impeccabile allo Jungsik New York hanno creato un’esperienza unica per i nostri ispettori”.

Il nostro sale dunque sulla cima dell’Olimpo locale, e trova a tenergli compagnia Le Bernardin, Masa, Per Se e il sopracitato Eleven Madison Park. A proposito: fresca è la notizia che Humm stia lavorando all’apertura di un nuovo ristorante nel West Village, il quartiere Sex and the City centrico della city. Le cifre in ballo sono già da capogiro.

Il resto della selezione gommata è stato ampio e piuttosto fruttifero. Complessivamente si contano tre nuovi ristoranti con le stelle gemelle, che portano il totale a quattordici locali; e otto che hanno ricevuto il primo, storico macaron. Il totale di ristoranti con una stella, ora, è di 55 insegne.