Zoe Saldana si dedica ai dolci imparando dal pastry chef Cedric Grolet

di Manuela Chimera 4 Luglio 2023

A quanto pare Gamora, dopo aver messo da parte i Guardiani della Galassia, ha deciso di imparare a cucinare i dolci. Scherzi a parte, l’attrice Zoe Saldana è stata immortalata in un video diventato virale mentre impara a cucinare i dolci niente meno che dal famoso pastry chef francese Cedric Grolet, proprietario de La Patisserie du Meurice.

Come se la cava Zoe Saldana in cucina?

Zoe Saldana si trova a Parigi per girare il musical Emilia Perez con Jacques Audiard. In un’intervista rilasciata Vanity Fair ha parlato dei suoi progetti di lavoro, ma ha anche rivelato di essersi ritagliata del tempo per imparare qualcosa di più sulla creazione dei dolci. E visto che si trovava a Parigi e che lì si trova anche il pastry chef Cedric Grolet, perché non imparare da colui che nel 2018 ha ottenuto il titolo di Miglior pastry chef del mondo nella classifica The World’s 50 Best Restaurants?

Ovviamente Cedric Grolet non ha fatto preparare all’attrice la sua famosa torta cubo di Rubik, ma ha iniziato da progetti un po’ meno ambiziosi. I due si sono cimentati nella preparazione dei dolci ascoltano la canzone Come and Get Your Love dei Redbone. E se avete visto i Guardiani della Galassia, sapete benissimo che la canzone non è stata certo scelta a caso (anche se non ce la vedo proprio Gamora, soprattutto la nuova Gamora, intenta a preparare tortine di frutta per il resto della squadra).

I due hanno iniziato dall’impasto, poi l’attrice, seguendo le dettagliate istruzioni di Grolet, ha creato una tartelletta intrecciando l’impasto. Si passa così al forno e alla farcitura con crema, frutta, di nuovo crema e ancora frutta (more e mirtilli per iniziare, ma poi tanti altri frutti di bosco). Alla fine della lezione il bancone era pieno di mini tortine alla frutta.

Che non sono certo andate sprecate, visto che alla fine del video sono magicamente spuntati fuori il marito di Zoe, l’italiano Marco Perego e i tre figli dell’attrice, i gemellini Cy e Bowie e Zen. La famiglia, dopo aver assaggiato i dolci, evidentemente deve aver deciso che la mamma era promossa a pieni voti in cucina visto che sono tutti usciti fuori per offrire le tortine ai fan in attesa di incontrare l’attrice.

Alla fine Zoe Saldana ha scritto su Instagram che si erano divertiti tantissimo, ringraziando anche Cedric.

Qui trovate il video integrale dove Zoe Saldana impara a cucinare dal pastry chef francese Cedric Grolet.