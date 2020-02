Downton Abbey: arriva il libro ufficiale dei cocktail targato Panini Comics

Il Ricettario di Downton Abbey non vi è bastato? Non temete: adesso arriva il Libro ufficiale dei cocktail di Downton Abbey, sempre targato Panini Comics. E non di soli cocktail parlerà: troverete anche utili (e insoliti) rimedi per il dopo sbornia.

Il Ricettario di Downton Abbey ci aveva portato nel mondo della cucina dei piatti elaborati apprezzati dalla famiglia Crawley e di quelli, decisamente più poveri, mangiati al piano di sotto dalla servitù. Adesso, invece, tocca ai cocktail che abbiamo visto sorseggiare dai protagonisti nella serie TV e nel film. Il libro, edito da Panini Comics e scritto da Lou Bustamante (con contributi di Annie Grey e Julian Fellowes), riporterà tutte le ricette dei cocktail, suddivise in apposite sezioni di facile consultazione.

Ciascuna sezione è dedicata o al momento della giornata o alla situazione sociale in cui è più opportuno presentare quel determinato tipo di cocktail. Oltre alla ricetta troverete anche indicazioni sui bicchieri da usare. Qui potrete sbizzarrirvi fra aperitivi pomeridiani e digestivi, passando per i punch per le feste e arrivando agli indispensabili dopo sbornia. Inoltre nelle oltre 50 schede presenti troverete, esattamente come nel volume precedente, anche foto e curiosità inerenti la serie TV e lo stile di vita dell’epoca.