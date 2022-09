Drew Barrymore: il modo in cui mangia la pizza scandalizza i fan

di Manuela 28 Settembre 2022

Fermo restando che ognuno mangia la pizza come vuole, il metodo utilizzato da Drew Barrymore e immortalato su TikTok ha scandalizzato i fan e fatto trasecolare i cultori tradizionalisti della pizza.

Nel video è la stessa attrice a mostrarci e a spiegarci il perché del suo modo insolito di mangiare la pizza. Il problema è che alla Barrymore la pizza piace, ma ogni tanto deve evitare i carboidrati. Come fare, dunque? Semplice.

In pratica la Barrymore ordina la pizza, poi raschia via il condimento dalla base e lo usa per insaporire un’insalata che si è preparata in precedenza, mettendo così da parte la base fatta di carboidrati.

L’attrice 47enne spiega che è un sistema che usa in quelle giornate in cui cerca di non mangiare carboidrati. La Barrymore è perfettamente consapevole del fatto che sta compiendo un oltraggio e che certe persone saranno scandalizzate dal gesto: lei stessa si sente in colpa per il modo in cui tratta la pizza.

Nel video si vede l’attrice che raschia via il condimento della pizza fatto di formaggio, olive e peperoni e lo aggiunge a un’insalata. Poi prende la base della pizza ormai vuota, la ripiega e la mette da parte.

Secondo l’attrice, in questo modo si ha la stessa soddisfazione di mangiare una pizza, ma senza tutti i carboidrati ad essa connessi. Inoltre sostiene che sia anche un ottimo sistema per coloro che sono intolleranti al glutine. Eh no, cara Drew, qui non ci siamo: chi è veramente intollerante al glutine non può consumare niente che sia venuto a contatto con del glutine. E il condimento è stato più che a contatto col glutine della base della pizza.

Ovviamente il video è diventato virale, ha avuto più di 2,5 milioni di visualizzazioni e parecchi commenti. Qualcuno ha chiesto di chiamare la polizia, altri le hanno fatto notare che stava mentendo a se stessa: non importa quanto cerchi di auto convincerti, quell’insalata di pizza non è la stessa cosa di mangiare la pizza davvero.

Ora, al netto del fatto che dovrei fare incontrare Drew Barrymore con mia nipote in quanto la piccola mangia la pizza nell’esatto modo contrario dell’attrice (cioè, prende la pizza condita perché le piace il sapore, ma poi toglie tutto il condimento mangiando solo la base: praticamente mia nipote e la Barrymore sono due meccanismi che si incastrano alla perfezione), perché semplicemente la Barrymore non sfrutta l’ultima idea di Papa Johns, cioè le Papa Bowls, le pizze senza crosta? In pratica Papa Johns vende delle vaschette con solo il condimento della pizza, sena la base. Quindi la Barrymore avrebbe già tutto pronto, senza dover devastare ogni volta una pizza.

Ecco il video di TikTok dove Drew Barrymore distrugge il concetto stesso di pizza: