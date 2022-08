Fast food: Papa Johns propone le pizze senza crosta, le Papa Bowls

di Manuela 18 Agosto 2022

Papa Johns ha pensato di proporre una pizza in versione alquanto alternativa. Il colosso dei fast food, infatti, ha lanciato sul mercato le Papa Bowls, la pizza senza crosta.

Papa Johns ha deciso di portare una sferzata di novità nel suo menu per permettergli di vendere ancora più pizza. E questo anche perché il suo tasso di crescita sta rallentando: nel secondo trimestre del 2020 le vendite erano aumentate del 28%, ma nel secondo trimestre di quest’anno le vendite sono salite di poco meno dell’1%.

Così ecco che Papa Johns ha deciso di correre ai ripari: come fare in modo che la genti mangi ancora più pizza? Da qui l’idea geniale: leviamo la crosta alla pizza e offriamo fette che siano tutte di condimento. Al momento le pizze Papa Bowl sono disponibili in tre varietà:

Garden Veggie

Chicken Alfredo (parente delle Fettuccine Alfredo?)

Italian Meats Trio

Le pizze al momento saranno disponibili da inizio settimana per chi ha la tessera fedeltà, mentre prossimamente verranno lanciate a livello nazionale al costo di 7.99 dollari.

In pratica si tratta di pizza senza pizza: le Papa Bowls, infatti, contengono solo il condimento, senza base e senza crosta intorno. Nelle intenzioni dell’azienda, questa alternativa è dedicata a coloro che si trovano a mangiare in gruppo, tutti scelgono la pizza, ma c’è qualcuno che non la vuole. Ecco dunque che costui potrà optare per le Papa Bowls, praticamente solo i condimenti della pizza. Il che, a ben pensarci, potrebbe andare bene anche per chi è celiaco o intollerante al glutine.

Papa Johns ha optato per questa stravagante alternativa anche perché è ben consapevole dei rincari delle materie prime. Per questo motivo ha cercato di variare il menu scegliendo ingredienti, condimenti e salsa che già ha nei suoi negozi.

Queste Papa Bowls vengono servite in una confezione di cartone a scorrimento che ricorda un po’ il classico cartone della pizza. Perché anche l’occhio vuole la sua parte, cioè mangiare la pizza, ma senza la base della pizza.