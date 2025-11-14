E così Chiara Ferragni avrebbe bandito i ristoranti stellati

Un errore di comunicazione come il battito di farfalla che provoca un tornado dall’altra parte del mondo. O meglio: un’indigestione di Pandoro che avrebbbe portato a uno stile di vita più sobrio. La protagonista è Chiara Ferragni, l’argomento i pranzi e le cene.

Sulle pagine di Oggi si legge di un cambio di pagina: Ferragni è coinvolta in una nuova relazione con Giovanni Tronchetta Provera, e la starebbe accompagnando a un cambio di vita che ha messo al bando i ristoranti stellati. Per carità: il rebranding è un diritto di tutti, ma la vetrina dei social pare raccontare una storia diversa.

Chiara Ferragni e le “cene semplici”

Vita nuova regole nuove, insomma. La coppia sarebbe stata avvistata più volte a Milano, e più precisamente presso la pizzeria Malastrana Rossa in Corso Garibaldi e al ristorante cinese Shangri-La di Porta Venezia. Su Oggi, dicevamo, Alberto Dandolo scrive che “Chiara ha bandito i ristoranti stellati”, che si starebbe sforzando di costruire una relazione “più normale” accanto al nuovo lui, che il suo cambiamento è un’evoluzione che si estente anche e soprattutto alla vita privata. Il dado è tratto, dicono. Ma siamo sicuri?

Considerando storia e carriera del personaggio in questione possiamo immaginare che lo spazio dei social sia un buon posto in cui cercare indizi, conferme e smentite. Ebbene: il profilo Instagram di Chiara Ferragni è more of the same – caroselli lunghissimi spesso accompagnati da hashtag che denunciano pubblicità, la consueta – ma legittima – dose di protagonismo. Gli scatti nei ristoranti scarseggiano, a dire il vero, ma mostrano tovaglie bianco avorio e abbondanti spolverate di tartufo bianco. Cene semplici?

Per carità, non c’è bisogno di una carrellata di scatti con pizza tonda e autorigenerante inserita in ogni carosello, ma pare che ci sia un certo scarto tra quel che si dice e quel che si vede. A meno che, anche in questo caso, non si tratti di un errore di comunicazione?