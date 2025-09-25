È in arrivo una pizza surgelata fatta apposta per la friggitrice ad aria

Amata o odiata, quella della friggitrice ad aria è sicuramente una storia di successo, e in poco tempo questo nuovo elettrodomestico è ormai diventato una presenza fissa nelle cucine, e la grande industria alimentare ha preso nota, rendendo i propri prodotti, soprattutto surgelati, compatibili con l’air fryer.

E se, come molti, non siete persuasi dalle capacità di “frittura” di questo attrezzo, le sue performance come forno ventilato dalle dimensioni decisamente più ottimizzate rispetto a uno tradizionale a incasso, sono di certo molto più convincenti: è quello che deve aver pensato Roncadin che presenterà a breve una pizza pensata proprio la friggitrice ad aria.

La pizza nella friggitrice ad aria

L’azienda di Meduno specializzata in pizze surgelate, ha annunciato il lancio della sua nuova pizza margherita surgelata pensata appositamente per la cottura in friggitrice ad aria, che sarà presentata in anteprima alla fiera Anuga di Colonia, in programma dal 4 all’8 ottobre, per poi debuttare nei supermercati a partire da gennaio 2026.

A spiegare l’idea dietro al progetto e illustrare le modalità di preparazione è Dario Roncadin, amministratore delegato di Roncadin SpA:”abbiamo puntato su semplicità e rapidità di preparazione in modo da soddisfare le esigenze di chi ama la friggitrice ad aria per la sua comodità e per il risparmio energetico che consente. Dunque il formato è di 20cm, un po’ più piccolo della pizza tradizionale ma perfetto per il cestello dei modelli di air fryer più diffusi, e la pizza è pronta in soli 7 minuti a 180°C. Un prodotto pensato per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare al piacere di una vera pizza, croccante e dal gusto autentico”.

Se la preparazione di questa pizza vuole venire incontro alle modalità di consumo più moderne, ingredienti e produzione vogliono restare fedeli ai valori di artigianalità del marchio: un impasto in stile napoletano, realizzato con soli acqua, farina, lievito, olio e sale, una lunga lievitazione e cottura in forno a legna su pietra lavica, con una farcitura a base di pomodoro 100% italiano.

E se ancora non avete una friggitrice ad aria, nessun problema: è possibile cuocerla nel forno tradizionale in 10-11 minuti o persino in padella con coperchio in 14-16 minuti. Il prodotto sarà disponibile sia con il marchio Roncadin sia come MDD per i distributori in Italia e all’estero, in una confezione da 412g contenente due pizze.