È ufficiale: Debora Massari diventa assessora al turismo della Regione Lombardia

C’è sempre più profumo di maritozzi misto a politica nell’aria lombarda. Da mesi cuoceva in forno la notizia del possibile ingresso in politica di Debora Massari, pasticcera e cofondatrice dell’azienda di famiglia, e adesso la notizia ufficiale è appena stata sfornata. Dopo le dimissioni di Barbara Mazzali, presentate ieri al governatore Attilio Fontana, sarà Debora Massari a prendere le redini dell’assessorato al turismo, marketing territoriale e moda. Ora che tutti gli astri si sono allineati, Fratelli d’Italia è pronta a ufficializzare la mossa strategica in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, che pure saranno fra pochissimi mesi. E i conflitti di interesse? Si vociferava poco tempo addietro che Massari fosse pronta a rinunciare ai suoi incarichi di marketing in seno all’azienda di famiglia, ma al momento non vi è alcuna conferma.

Debora Massari diventa assessora al turismo

Il nome Massari non sarà più associato soltanto all’impresa di pasticceria, ora che una Massari diventa assessora nella regione lombarda. Un piede in politica la famiglia bresciana lo aveva già messo, se pensiamo che dietro la recente istituzione del premio ai “maestri dell’arte della cucina italiana” c’è proprio lo zampino del maestro Iginio, a cui è intitolata la legge.

Stavolta è la figlia del capostipite pasticciere a dare il suo contributo, andando a occupare il posto di assessora al turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia, appena lasciato da Barbara Mazzali. Un rimpasto a firma Fratelli d’Italia, di cui Massari non fa ufficialmente parte (non possedendo la tessera di partito) ma a cui è vicina.

La scelta è ricaduta sulla cofondatrice dell’azienda Iginio Massari Alta Pasticceria perché individuata come figura tecnica capace di risollevare, nel pochissimo tempo che separa la Regione dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina di febbraio, l’assessorato, tenendo conto delle capacità di marketing e promozione che Massari applica alla stessa azienda di famiglia.