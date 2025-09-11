La Lombardia rimpasta con Debora Massari? La pasticciera potrebbe diventare assessora al turismo

Le voci sono sempre più insistenti e i tempi sembrano maturi per l'impegno politico di Debora Massari, papabile assessora per il turismo della Regione Lombardia.

Le voci nei corridoi della politica giravano ormai da sei mesi, e ora che nella giunta regionale c’è aria di rimpasto -e la battuta si scriveva da sola, perdonateci- il nome di Debora Massari come possibile assessora al Turismo, Marketing Territoriale e Moda sta diventando un’ipotesi sempre più concreta.

La “sola” pasticceria sembra cominciare a stare un po’ stretta alla famiglia Massari, e dopo l’impegno politico che ha portato alla legge dell’aprile 2024 che porta ufficiosamente il nome del maestro bresciano, i tempi sembrano ormai maturi per un incarico diretto.

Lei resta sul vago “ne abbiamo parlato ma ad oggi non ci sono aggiornamenti”, ma il Corriere parla già di una riunione a Roma con alti esponenti del Governo Meloni potrebbe per dare il via libera all’operazione.

Una Massari in politica

Debora Massari, 50 anni, non è certo solo una pasticcera degna del cognome, ma è soprattutto manager dell’azienda di famiglia a Brescia con il fratello Nicola, con deleghe che, sempre secondo voci, sarebbe pronta ad abbandonare per evitare conflitti d’interesse col suo nuovo ruolo, e l’essere anche un volto televisivo e poter vantare più di 700 mila follower su Instagram non fa certo male.

Sebbene non iscritta a Fratelli d’Italia, sarebbe considerata in quota FdI e la sua entrata comporterebbe la sostituzione dell’attuale assessora al Turismo, Barbara Mazzali (FdI), che tornerebbe a ricoprire il ruolo di consigliera regionale, come già fatto nel precedente mandato: una manovra che farebbe decadere il consigliere di Fratelli d’Italia Giorgio Bontempi, per il quale sarebbe pronto un incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

La motivazione ufficiale di questo avvicendamento sarebbe la necessità di rilanciare il “brand Lombardia” in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026: ufficiosamente, il cambio servirebbe anche a Fratelli d’Italia per gli equilibri tra le sue correnti interne. Nonostante le smentite ufficiali, secondo il Corriere della Sera riporta indiscrezioni dal Pirellone secondo cui Massari starebbe già allestendo la sua segreteria politica per essere operativa.

D’altronde, la famiglia Massari non ha mai fatto mistero della propria vicinanza a Fratelli d’Italia. La stessa Debora è amica di Arianna Meloni (sarebbe lei a caldeggiarla), sorella della premier e capo della segreteria politica del partito, e del parlamentare Giangiacomo Calovini. Così come Giorgia Meloni, il 12 maggio 2023, si recò alla Pasticceria Veneto per salutare Iginio Massari, e lo scorso 2 aprile Massari senior è stato insignito a Palazzo Chigi del titolo di Maestro dell’Arte della Pasticceria Italiana, istituito proprio dalla legge che porta il suo nome.

Il possibile rimpasto non sarebbe gradito in casa Lega e nell’entourage del presidente Attilio Fontana che, a soli tre anni dal voto si dice poco propenso a un rimpasto esteso, e al momento nessuna richiesta ufficiale sarebbe sul suo tavolo. Questa mossa sarebbe parte della strategia di Fratelli d’Italia per puntare al governo della Lombardia nelle prossime elezione regionali, con l’europarlamentare Carlo Fidanza e il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini in pole position per il ruolo di governatore: chissà quanto influirà lo star power dei Massari.