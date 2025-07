È ufficiale, Enrico Bartolini apre a Roma

La notizia era nell’aria da tempo, circa un mese ormai, e adesso è arrivata l’ufficialità, più o meno: Enrico Bartolini sbarca a Roma, il progetto vede il sostegno di Allianz, e lo chef sarà Juan Camilo Quintero, tra i più apprezzati talenti della stellatissima galassia Bartolini.

Una conferma che arriva in nuce ad un altro annuncio, quello dell’acquisto di Stelios Sakalis, già stellato al ristorante Il Pievano del Castello di Spaltenna, che andrà a prendere il posto proprio di Quintero nelle cucine del Borgo San Felice Resort nel Chianti.

Il Risiko di Bartolini

Partiamo quindi dai primi di giugno, quando a Roma è apparso un cantiere sul tetto dello splendido Palazzo Marignoli, di proprietà di Allianz, che diede adito a voci e speculazioni in città, con la più accreditata che vedeva lo chef più stellato d’Italia coinvolto in un progetto faraonico.

ll motivo per cui questa ipotesi convinceva particolarmente era la continuità della collaborazione con il colosso assicurativo tedesco, già in essere al Borgo San Felice Resort, di proprietà del gruppo insignito con 2 Chiavi Michelin per l’ospitalità: qui, sotto la gestione di Bartolini, proprio Quintero ottenne una stella e una stella verde per la sostenibilità al ristorante Poggio Rosso.

L’operazione di Risiko degli executive chef sull’asse Chianti Classico – Roma ha perfettamente senso: Juan Camilo Quintero viene “promosso” ad un progetto ancora più ambizioso, e uno chef di talento come Sakalis, con una lunga esperienza presso diversi ristoranti di Gordon Ramsay e al Fat Duck di Heston Blumenthal, ha sicuramente le spalle abbastanza larghe per gestirne l’eredità.

Detto questo, nonostante i pezzi del puzzle sembrino tutti disposti, la nota ufficiale mantiene ancora il riserbo sulla location della nuova avventura romana: insomma, lo chef c’è, cosa stiamo facendo sul rooftop di Palazzo Marignoli ce lo spiegheranno più avanti, magari l’anno prossimo quando: “l’iniziativa verrà comunicata”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. e Amministratore Delegato di Borgo San Felice, non si scompone, in perfetto stile corporate: “il progetto di Allianz a Roma, attualmente in fase di preparazione, nasce con grandi ambizioni e sulla base di una partnership consolidata con Enrico Bartolini e Juan Camilo Quintero”.

Bartolini, da parte sua, è entusiasta per il futuro del nuovo executive chef: “Questo sarà un progetto sartoriale pensato su misura per lo Chef Quintero e siamo certi che lascerà un’impronta significativa nella scena gastronomica romana. Auguro a Juan Camilo Quintero a Roma una progressione di carriera ricca di soddisfazioni”.